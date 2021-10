Csodálatos turisztikai vonzerővé fejleszteni a marosvásárhelyi állatkertet

Gyerekkorában a hétvégéket a marosvásárhelyi állatkertben töltötte, majd egyetemistaként is kapcsolatban állt az akkori igazgatóval. Nyíregyházán és Amszterdamban vezette az állatkerteket, most pedig hazajött, hogy felébressze Csipkerózsika-álmából a vásárhelyi létesítményt. Vallja, hogy a helyi adottságokat figyelembe véve kell kihasználni azt a nagy lehetőséget, ami a vásárhelyi állatkertben rejlik. Szánthó Jánossal, a marosvásárhelyi állatkert új igazgatójával beszélgettünk.

Szánthó János otthonosan mozog az új munkahelyén • Fotó: Haáz Vince

Szánthó János lelkesen meséli, hogy nem ismeretlen számára a marosvásárhelyi állatkert, hiszen itt született és nőtt fel,

gyermekként jól ismerte Rend Lászlót, Laci bácsit, aki alapított a létesítményt.

Egyetemistaként is tartotta a kapcsolatot a következő igazgatóval, Bereczki Boldizsárral. Amikor 1990-ben a nyíregyházi állatkerthez került, ahol igazgatóhelyettesi állást is betöltött, akkor is tartotta a kapcsolatot a vásárhelyi állatkerttel. Többek között az ő közbenjárására kapott a marosvásárhelyi állatkert Nyíregyházáról állatokat. Az elmúlt években az amszterdami Artis állatkert főkurátora volt, de aktív szerepet vállalat az Európai Állatkertek Szövetségben is, ahol többek között a marosvásárhelyi állatkertnek a mentora volt. A marosvásárhelyi állatkert is szeretne – Romániában elsőként – tagja lenni ennek a szövetségnek, de még nem sikerült minden feltételt teljesíteni.

Nem történt előrelépés

Ismerte a vásárhelyi állatkert helyzetét, jó tanácsokkal látta el Berecki Boldizsár igazgatót, amikor tíz évvel ezelőtt uniós pénzalapokból jelentősebb fejlesztések voltak a létesítményben.