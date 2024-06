A budapesti Csodák palotájához hasonló élményközpontot terveznek Székelyföldön

Nem túl látványos még a változás, de mégis tapasztalható elmozdulás a sepsiszentgyörgyi cigarettagyár átalakítását illetően: az 1900-as évek elején épült, ipartörténeti műemlék épületeknek új funkciókat szánt a város, de ezzel a feladattal legjobb szándéka ellenére is nehezen birkózik meg az önkormányzat. A közösségi-kulturális központtá való átalakulás lassú folyamat.

A több mint három hektáron elterülő épületegyüttes egyik kevésbé patinás, a múlt század hatvanas éveiben felhúzott raktárépületében stílszerűen a kommunizmus múzeumát rendezné be a város. Ez a beruházás áll a legközelebb a megvalósításhoz, még akkor is, ha ez „csak” annyit jelent, hogy van rá finanszírozás – nem is kevés, 11,4 millió euró az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből – és folyamatban van a tervezés. Mivel azonban a közbeszerzést tervezés-kivitelezésre írták ki, a sepsiszentgyörgyi Baumeister építővállalat már készíti a terepet a beavatkozás tényleges elkezdéséhez.

Folyamatban van annak a dohány- és cigarettakészletnek az áthordása is az átalakításra szánt raktárból egy másik épületbe, amelyet még a csődeljárás folyamán foglaltak le az utolsó tulajdonos Tobacco Galaxytól és amely felett most a vám- és pénzügyőrség rendelkezik.