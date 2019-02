Csíkzsögödi Szentháromság Egyházi Kórus: öröm számukra, hogy énekelhetnek

A csíkzsögödi egyházi énekkar a tavalyi Alcsíki Egyházi Kórustalálkozón • Fotó: Jánó Elemér

A jelenlegi kántor munkába állása előtt is működött egyházi kórus Csíkzsögödben, az elsősorban férfiakból álló kar az egyházi ünnepeken tette szebbé énekével a liturgiát. Mosoly Tibor 2015-ben vállalta a csíkzsögödi egyházközség kántori szolgálatát, és a meglévő férfikórus vezetését. Azelőtt az énekkar nem tartott rendszeresen próbákat, de miután elkezdtek a szakemberrel együtt dolgozni,

arra kérték a karvezetőt, hogy minden héten legyen próba, mert szeretik az éneklést, szeretnének jobbak lenni benne

– avatott be a Mosoly Tibor. Megjegyezte ugyanakkor, addigra megerősödtek a női szólamok is, hiszen kezdetben mindössze négy-öt nő énekelt a tizenöt férfi mellett.

Mostanra egyensúlyba került a nemek aránya: a valamikori 17 tagú énekkarból 29 tagú lett, amelyben 15 nő énekel. Nem volt nehéz őket bevonni a munkába, hiszen nagyon szeretnek énekelni. A karvezető ezzel először egy hittanteremben tartott bálon szembesült, ahol nemcsak a kórus férfi tagjai, hanem a helyi nők is kieresztették hangjukat – avatott be a kántor. Hozzátette,

a fiatalokat nehezebb bevonni a kóruséneklésbe, így a közép-, valamint az idősödő korosztály van fölényben.

Ők viszont nem keresnek kifogásokat, teljes odaadással vesznek részt az éneklésben.

Mint megtudtuk, az énekkar idén először lépett fel az Alcsíki Egyházi Kórustalálkozón, amely nagy élmény és öröm volt a kóristák számára. A rutinosabb kórusok meg is jegyezték, hogy mennyire mosolygósak az első fellépésük alkalmával. Azt a fellépést aztán újabb meghívások követték, így vehettek részt októberben a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia szervezte találkozón is. A találkozók mellett természetesen az egyházi ünnepeken is énekelnek, az elmúlt időszakban karácsonyra készültek, de húsvétkor és Szentháromság ünnepén, valamint a zsögödfürdői Szent Anna-ünnepen is hallhatják éneküket a helyi hívek – tájékoztatott a kántor. Azt is kifejtette, hogy

első nyilvános fellépésük, amikor nem csak az egyházközség tagjai hallották őket, a tavalyelőtti csíkszeredai gyertyagyújtási ünnepség volt.

Az éneklésekre való felkészülés egész évben zajlik, nagyobb szünet csak nyaranta van, az egyházközség búcsúja után. Munkájukat, ahogy Mosoly Tibor fogalmazott, mindenki támogatja, a kórustagoktól kezdve, a helyi plébánoson, harangozón át az énekesek családjáig. Anyagi támogatásra mindeddig nem volt szükségük, hiszen a boldoguláshoz minden feltétel adott számukra. A kórustagok is nagyon nyitottak,

mindig akad valaki, aki a fel-felmerülő kérdésekre ajánl egy megoldást.

A kórustalálkozóra való elutazás is az egyik énekes jóvoltából oldódott meg, aki mikrobuszt biztosított az utazáshoz. De nemcsak a kóruséneklés köti össze a tagokat, hiszen a kórus az elején a helyi rózsafüzér társulatok tagjaiból szerveződött, így találkozási pontot jelent a társulatok tevékenysége is. Emellett évzáró bulikat is tartottak már, s szeretnének közös kirándulást is szervezni, de a magas létszám miatt azt mindeddig nem sikerült kivitelezni – tájékoztatott.

Eszközkészletükkel kapcsolatban kiderült, a kottákat rendszerint a karvezető írja át, hogy a négyszólamú helyett három, esetleg két szólamban adhassák elő. Tavaly készíttettek kórusruhákat az énekeseknek, azóta azokat öltik magukra az ünnepeken. Habár többségében a kórustalálkozókon székely ruhát viselnek az énekkarok, ők az egyenruha mellett döntöttek, hogy ne jelentsen problémát a népviselet beszerzése, ha valakinek nem lenne sajátja – avatott be a kántor. Arra kérdésünkre, hogy mire lenne még szükség, kis gondolkodást után nevetve mondta, hogy szerinte

mindenük megvan, de lelkes kórustagokból sosem elég.

Tehát ha valaki úgy érzi, hogy szívesen énekelne a kórusban, bátran csatlakozhat. Legmeghatározóbb élménye a kórusnak a karvezető meglátása szerint az első nyilvános fellépésük volt, amikor a gyertyagyújtási ünnepségen énekeltek. Már a beöltözés, a felvonulás ünnepivé tette azt a pillanatot, s habár volt izgalom bennük, hogy hogyan sikerül, nagy örömmel élték meg azt az ünnepi alkalmat.

Az énekkar tagjai



Antal Tünde, Bajkó Ferenc, Bándi Enikő, Basa András, Bíró Enikő, Boros Ágnes, Darvas Rezső, Fancsali Gábor, Ferencz Jenő, Ferenczi Gabriella, Fodor Levente, Gábor Elemér, Gáll Ibolya, György József, Sajtos Katalin, Katona Krisztina Csilla, Keresztes Erika, Kocsis György, Kóka László, Kovács Enikő, Kuna Gyula, Kóka Mária, Rédai Teréz, Sárosi Béla, Sárosi Teréz, Szabó Magdolna, Váncsa Sándor, Vaslabán János, Balázs-Bécsi Rozália.