Csíkszeredai versenyzők is küzdenek álmaikért a Dancing on Ice című műsorban

Két csíkszeredai versenyző is harcol álmaiért a Romániában első alkalommal képernyőre tűzött Dancing on Ice nevű műsorban. A külföldön nagy népszerűségnek örvendő vetélkedőben hírességek és profi partnereik műkorcsolyáznak a fődíjért és egy-egy általuk megnevezett nemes cél megvalósítása érdekében.

Kerekes Zsolt és párja, Ruby • Fotó: Antena 1

A hétvégén indult el a Dancing on Ice nevű vetélkedő az Antena 1 kereskedelmi csatornán. A Romániában még újdonságnak számító műsor lényege, hogy hírességek profi partnerekkel műkorcsolyáznak adásról adásra a zsűri és a nézők szavazataiért.

Az 50 ezer eurós fődíj mellett a nyertes pár egyik tagjának lehetősége nyílik egy általa választott cél megvalósítására is.

A műsorban kilenc pár méri össze tudását, azaz kilenc híresség és kilenc profi sportoló. Utóbbiak között két csíkszeredai versenyzőt is találunk Andreea Ureche és Kerekes Zsolt személyében.

Előbbi anyagi gondokkal küszködő, műkorcsolyázó barátnőjét szeretné segíteni a műsor által, hogy fel tudjon készülni a 2026-os téli olimpiára, Kerekes Zsolt pedig a szintén csíkszeredai Nagy Anitáért küzd, aki korcsolyaedzőként a Hargita megyei korcsolyaoktatás fellendítését tűzte ki célul.

A műsor készítői Nagy Anitát is felkeresték, hogy szerepeljen a műsorban, ám egy sérülés miatt erre nem volt lehetősége – árulta el megkeresésünkre a korcsolyaedző. Kerekes Zsolton keresztül viszont lehetőség nyílt a Hargita megyei műkorcsolya támogatására.

A célunk az, hogy a műkorcsolya felkapottabbá váljon a térségben, és legyen egy saját klubunk, amely el van látva a megfelelő felszerelésekkel, eszközökkel ahhoz, hogy a gyerekeknek a száraz- és a jégedzést is biztosítani tudjuk.

A végső célunk az, hogy profi sportolókat tudjunk kinevelni, hogy a gyerekek minél több versenyen tudjanak részt venni és megkapják az esélyt arra, hogy ugyanolyan esélyekkel induljanak, mint bármely más sportoló a világon” – részletezte Nagy Anita. Hozzátette: jelenleg két helyszínen tart edzéseket heti két alkalommal, Csíkkarcfalván 15 kezdő és négy haladó gyerek részére, Gyergyószentmiklóson pedig hét haladó szinten lévő lány számára. Száraz edzéseket viszont csak nyáron tudnak tartani, télen kizárólag jégedzésekre van lehetőségük.

Nagy Anita egyébként maga is profi szinten műkorcsolyázott 15 éven keresztül, országos első helyezett is volt, és számos külföldi tapasztalatot szerzett. Kerekes Zsolt pályafutása elején Csíkszeredában korcsolyázott Bogyó-Löffler Máriánál, majd aktív évei után edző lett, először Hollandiában. Egy ottani edzőtáborban ismerte meg Nagy Anitát, akivel azóta is kapcsolatba maradtak. Kerekes Zsolt később Olaszországban tanított, majd Bukarestben alapított klubot, jelenleg ott edzősködik feleségével.

Nagy Anita elmondása szerint a versenyre való felkészülés több szempontból is kihívást jelentett, főként a hírességek számára, akik nem mozogtak otthonosan a jégen. Januárban kezdték el a felkészülést, tehát mindössze két hónap állt rendelkezésükre a felzárkózáshoz. Ezalatt balett- és táncórákon, erőedzéseken vettek részt a heti két jégedzés mellett. A profik számára az okozott nehézséget, hogy a legtöbben profi pályafutásuk során egyéniben korcsolyáztak, ahogy Kerekes Zsolt is, így új kihívást jelentett számára a páros felállás.