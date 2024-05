Csíkszeredai fesztiválon lesz látható a marosvásárhelyi színisek munkája

A csíkszeredai Unscene művészeti egyetemek fesztiválján 18 marosvásárhelyi színis produkciót vonultatnak fel május 9. és 15. között. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatói májusban több filmmel és előadással is jelen lesznek különböző fesztiválokon az országban és külföldön egyaránt. Molnár Csaba film-fotó-média szakos hallgató rendezése például három külföldi filmszemlén is szerepel.

a Stúdió Színházas repertoár-előadások mellett számos rendező-vizsga, felolvasószínházi produkció és kiállítás is látható lesz a nagyközönség számára.

A fesztivált a média és a bábszakos szakos hallgatók közös kiállítása nyitja. A koreográfia szakos hallgatók vizsgaelőadása mellett látható lesz még két felolvasószínházi produkció is, amely a Művészeti Egyetem teatrológia és drámaírás szakos hallgatóinak munkája nyomán született, valamint felsorakoznak a Köteles utcából jól ismert előadások mellett a végzős rendező-szakos hallgatók vizsgarendezései is.

A fesztiválszereplések mellett a színin javában készülnek a felvételire, online és személyesen is zajlanak felvételi konzultációk, az egyetem weboldalán feltüntetett program szerint.

Több fesztiválon is elismerték az egyik hallgató filmjét

Molnár Csaba média szakos hallgató filmje, A fügefa idén tavasszal három filmfesztivál válogatásában is jelen van. Márciusban, az AMIK (A Mi Kultúránk) Rövidfilm Fesztiválon, Budapesten, a legjobb kísérleti film kategóriában díjazták az alkotást, majd a New York-ban zajló Centrally Isolated Filmfestival (CIFF) hivatalos válogatásában, május 4-én volt látható a film az Ithaca-i Schwartz Előadóművészeti Központban. A Mediawave Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos válogatásába is bekerült a produkció, vetítése pedig május 15-e és 17-e között lesz, szintén Budapesten.

Az író, rendező, vágó szerepét betöltő Molnár Csaba mellett számos film-fotó-média szakos hallgató működött közre a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen készült rövidfilm létrejöttében. A rendezőasszisztens Kovács István, gyártásvezető Sándor Emőke Orsolya, script/csapó Berei Zsolt és Nagy-Lázár Mikolt volt; az operatőrök szintén film-szakos diákok: Böjte Zalán és Koronka Gábor. A film szereplői Homlok Bertalan és Rubold Emília színész szakos hallgatók, a produkció dramaturgja Marton Orsolya.

A fügefa egy ősi bibliai történet újraértelmezése, amely szimbolikus elemekkel gazdagítja a Bűnbeesés történetét. Az Édenkertből való kiűztetés fogalmát nem csak Ádámra és Évára vetíti ki a történet, hanem az egész kozmoszra, a legapróbb csigáktól a galaxisokig. Marosvásárhelyen legközelebb a Stúdió Színházban május 31-én vetítik a 1st TAKE filmszemle programjában.