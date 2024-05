A negyedik Unscene Fesztiválra készül Csíkszereda

2024. május 06., hétfő

Most Ön is segíthet abban, hogy a legóépítő gyerekek álma valóra váljon!

Nagy megtiszteltetés érte a csíkszeredai Fabton csapatát: idén első ízben kaptak meghívást a First Lego League ázsiai fordulójára, Hongkongba. Egy ilyen utazás azonban jelentős költségekkel jár, amelynek összegyűjtésében most Ön is segíthet!