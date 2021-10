Csíkszeredában továbbra sem sétagalopp a jogosítvány megszerzése

Nem egyszerű a jogosítvány megszerzése. A járványhelyzet mellett a hosszas várakozási idő és egyéb kellemetlenségek nehezítik a folyamatot • Fotó: Pinti Attila

Ahogy az élet minden területére, a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges procedúrára is rányomta a bélyegét a járványhelyzet. A sofőriskolák kevesebb diákot fogadhatnak, és be kell tartaniuk a járványügyi előírásokat. Ettől függetlenül azonban gördülékenyen folyik az oktatás, és továbbra is sok a jelentkező, a felmerülő problémák zöme pedig nem a járványhelyzettel kapcsolatos.

Mint a Top Auto sofőriskola vezetője, Negru Vasile Romeo megkeresésünkre elmondta, emberi szempontból nincsenek gondok: a tanulóvezetők, az oktatók és minden más szereplő megfelelően kezeli a kérdést, a problémákat sokkal inkább az intézmények okozzák. Példaként említette, hogy noha az érvényben lévő előírások szerint a tanulóvezetők 15 naponként vizsgázhatnának, a valóságban ez nem működik:

az elméleti vizsga sikeres teljesítését követően legkevesebb három hónapot kell várniuk jelenleg az első gyakorlati vizsgáig.

Negru szerint ez egy kezdő autóvezetőnek hatalmas nehézséget jelent, időközben mindent elfelejt, amit megtanult, ezért is olyan gyenge a térségben az átmenési arány. Nehezményezte továbbá, hogy az elméleti vizsga helyszínéül szolgáló Hargita Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Közszolgálatnál hosszú órákon keresztül kénytelenek sorban állni a tanulóvezetők, sokszor hajnaltól késő délutánig.

A körülmények nem a legmegfelelőbbek a gyakorlati vizsga új, Baromtér utcai indulási helyszínén sem, ahová a járvány megjelenését követően költöztek át az Erőss Zsolt Arénától.

A helyszínen mindössze két mobilvécét helyeztek ki a diákok részére, de ezen kívül még egy pad sem szolgálja a kényelmüket, nincs ahová behúzódni, ami a hideg évszakokban különösen nagy gondot jelent. Főként úgy, hogy akik utolsókként kerülnek sorra, reggel 7.30-tól kénytelenek ott várakozni egészen délutánig. A sofőriskolánál egyébként a B kategóriás járművek mellett kamion, autóbusz, traktor, moped, valamint motorbicikli vezetését is oktatják. Negru Vasile Romeo elmondása szerint a kamionsofőri állás népszerűsége növekedett a járvány alatt, mivel a mindennapi javak 90 százalékát ilyen járművekkel szállítják. A tanulóvezetők száma viszont nem ugrott meg látványosan az anyagi nehézségek miatt. Zárásként arra is kitért: Hargita megye esetében értékelendő az a tudatosság, ahogy a lakosság hozzááll a szabályos vezetés kérdéséhez. Negru szerint ha valaki traktort vásárol, akkor rendszerint meg is szerzi az ennek vezetéséhez szükséges engedélyt. Máshol ez annyira nem jellemző.

Demeter Árpád, a Demandis sofőriskola vezetője is rámutatott a megváltozott helyszín hátulütőire, kiemelve, hogy távol van a városközponttól,

a megközelítéséhez pedig át kell kelni a vasúti síneken.

Arról is beszélt továbbá, hogy a nyáron könnyebb volt a munka az alacsony esetszámoknak köszönhetően, a mostani növekedés viszont sok mindent befolyásolhat. Érdekes módon azonban a nyáron kevesebb diák jelentkezett, jelenleg pedig nőtt a számuk. A diákok jól veszik az akadályokat, a forgalom résztvevői pedig rendszerint türelmesek velük szemben, néha azonban vannak kivételek. Az átmenési arány Demeter szerint változatlan, azaz továbbra is gyenge a térségben.

Ezt Bándi Gábor, a Delfin sofőriskola vezetője is megerősítette: mint fogalmazott, esetükben is ugyanúgy alakult az átmenési arány, mint a járvány előtti időkben. Aki tanul, komolyan veszi, annak sikerül a vizsga, ha nem is elsőre – fogalmazott. Bándi is megemlítette továbbá az autóvezetők türelmét a tanulókkal szemben, illetve a hosszas várakozási idő okozta nehézségeket. Példaként említette, hogy jelenleg már csak január közepére jegyzik elő a tanulóvezetőket gyakorlati vizsgára.

Változott a KRESZ



Változott a közlekedési törvénykönyv (KRESZ), a Hivatalos Közlönyben a napokban megjelent új szabályozás a biciklik és a rollerek előzésére vonatkozik. Mint ismert, eddig a gépjárművezetőknek másfél méteres oldaltávolságot kellett tartaniuk a kerékpárosoktól az előzés során. Az új előírás szerint amennyiben egy sofőr kevesebb mint 50 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedik, úgy kell megelőznie a biciklist vagy rollerest, hogy a jármű bal oldali kerekei átmenjenek a felezővonalon, ha pedig a megadott értéknél gyorsabban halad, akkor legalább az autó felével kell áthaladnia az ellentétes sávra. Amennyiben záróvonal van, tilos az előzés. Az új előírás megszegése pénzbírsággal és a jogosítvány felfüggesztésével járhat.