Csíkszeredában járt az Apple Maps autója

Felkerülhetnek a romániai kisvárosok is az Apple saját fejlesztésű térképére, a minap ugyanis éppen Csíkszeredát térképezte fel az Apple Maps járműve.

A nagyvárosok mellett azonban szerre a kisvárosokba is ellátogat az Apple Maps autója, több csíkszeredai olvasónk beszámolója szerint

Az Apple új funkciót tervez felhasználói térképére, térbe helyezett utcaképeket jelenítve meg, amely navigációs applikációjával segíti a tájékozódást. A Redditen már több hete számolnak be arról romániai felhasználók, hogy az ország mely pontján látták éppen az Apple Maps térképező autóját. Két hete Bukarestben, majd Nagyváradról számoltak be a nagyvállalat autójának jelenlétéről.

Az Apple még nem adott ki hivatalos tájékoztatást arról, hogy Románia utcaképeit is felteszi saját fejlesztésű térképére, a múlt év elején azonban közleményben számolt be arról, hogy Magyarország, Ausztria, Görögország, Lengyelország és Szlovénia utcái is felkerülnek az Apple Mapsre.