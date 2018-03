Csíkszeredában is láthatják a nézők a Viszkis című filmet a Sapientia hallgatói önkormányzatának közbenjárása révén

Kétszer is vetíteni fogják jövő héten a Viszkis rabló néven elhíresült, csíkszeredai születésű Ambrus Attila történetét feldolgozó filmet Csíkszeredában. A Sapientia egyetem Hallgatói Önkormányzatának kezdeményezésére tartott vetítések egyikén Ambrus Attila is jelen lesz.

Jövő héten a csíkiak is megnézhetik a Viszkist és Ambrus Attilával is találkozhatnak • Fotó: Haáz Vince

Mivel a vetítési feltételek kapcsán a Taylor Projects Kft., a Viszkis című film romániai forgalmazója és Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, a Csíki Mozi üzemeltetője korábban nem tudott megegyezni, a csíkszeredai bankrablóról szóló alkotást a főhős szülővárosában eddig egyszer sem láthatták az érdeklődők.

Jövő héten azonban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Hallgatói Önkormányzata (HÖK), illetve az egyetemen működő Bölöni Farkas Szakkollégium kezdeményezésének köszönhetően kétszer is vetíteni fogják a Viszkist a Szakszervezetek Művelődési Házában.

HIRDETÉS

Korrekt feltételek

Mihály Gergő, a Hallgatói Önkormányzat elnöke érdeklődésünkre elmondta, két hete vették fel a kapcsolatot a film romániai forgalmazójával, akik nagyon nyitottan fogadták a megkeresést. „Miután megtudtuk, hogy Csíkszentdomokoson rengeteg érdeklődő lemaradt a filmről, mert egyszerűen nem fértek be a terembe, illetve rengeteg csíkszeredai lakostól hallottuk, hogy nagyon szívesen megnéznék a filmet, úgy döntöttünk, megpróbáljuk megszervezni a vetítést.

A forgalmazóval az egyeztetések során azt nem taglaltuk, hogy eddig miért nem vetítették a filmet Csíkszeredában, inkább kaptunk az alkalmon, amikor láttuk, hogy nyitottak a kérésünk iránt, hiszen a városnak és az egyetem hallgatóinak is nagy igénye van arra, hogy láthassák a filmet.

Részletekbe nem megyek bele, de annyit elárulhatok, hogy nagyon korrekt feltételeket ajánlottak, és kedden meg is kötöttük a szerződést. A forgalmazó még abban is segített, hogy felvegyük a kapcsolatot Ambrus Attilával, aki szintén örült a megkeresésnek, és igent mondott a közönségtalálkozóra, így a második vetítésen ő is jelen lesz” – emelte ki Mihály Gergő.

A Viszkist március 21-én és 22-én, jövő szerdán és csütörtökön 20 órától vetítik a Szakszervezetek Művelődési Házában.

A belépő szerdán 15 lejbe kerül, csütörtökön pedig a közönségtalálkozó miatt 20 lejbe. Jegyek kizárólag az egyetemen vásárolhatók mától naponta 10 és 18 óra között.