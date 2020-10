Csíkszereda a világjárvány évében: több válás és kevesebb elhalálozás

A koronavírus-járvány a házasságkötések számát is durván visszavette • Fotó: Barabás Ákos

Ami a személyazonossági igazolványok kibocsátását illeti, Ráduly elmondta, a tavaszi rövid leállás ellenére a közhivatalok közül a legintenzívebb látogatottságú adminisztrációs tevékenységet végezték. Itt kiemelte, koronavírusos eset nélkül működött és működik továbbra is a hivatal, ahol hétfőtől kezdődően újból visszatérnek az online előjegyzésű ügyintézéshez.

Az anyakönyvi hivatal adat szerint a születések száma a korábbi évekhez képest minimálisan csökkent, amit Ráduly furcsának talált.

A korábbi években az volt a trend, hogy több csíkszeredai édesanya is a székelyudvarhelyi kórházban adott életet gyerekének. Most, amikor COVID-19 háttérkórházzá minősítették azt, és elviekben onnan is a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházat választják, ez a számok nyelvén nem mutatkozik meg.

A legmeglepőbb adat, hogy az elhalálozások száma a megyeszékhelyen öt százalékos csökkenést mutat: míg 2018-ban 528-an, 2019-ben pedig 533-an hunytak el a városban, addig a világjárvány közepette 505 személy vesztette életét eddig.

Drámai visszaesésként kezelte ugyanakkor a házasságkötések számát, itt jelentős számú polgári esküvő maradt el. „Egyértelmű, hogy nem kedvezett a világjárvány. Az előző években 200 ilyen esemény történt, idén eddig mindössze 88” – értékelte. Megnövekedett azonban válások száma a megyeszékhelyen: 2018-ban 70 esetben váltak el házaspárok, 2019-ben 36-an egész éves viszonylatban. Ezzel szemben idén a január és szeptember közötti időszakban már 84 válási ügyintézés végére került pont, amelyet Ráduly aggasztónak talált.