Csíkszentsimonban koncertezik a Republic

A Republic együttes koncertjével folytatódik szombaton a Tiltott Csíki Sör Manufaktúra által szervezett Tiltott Fesztivál Csíkszentsimonban. A járványügyi szabályok újabb lazításának köszönhetően ezúttal már többen látogathatnak el a rendezvényre, a védettséget viszont továbbra is igazolni kell.

Július összes hétvégéjén koncertekre várják a kikapcsolódni vágyókat a Tiltott Csíki Sör Manufaktúra udvarán • Fotó: Pinti Attila

Június elején Rúzsa Magdi és a Halott Pénz zenekar koncertjeivel rajtolt el a Tiltott Csíki Sör Manufaktúra által szervezett Tiltott Fesztivál, júliustól pedig újabb neves előadók lépnek színpadra Csíkszentsimonban. A nyári rendezvénysorozat szombaton a Republic együttes koncertjével folytatódik – tudtuk meg Tófalvi Margit közkapcsolati felelőstől.

Igazolni kell a védettséget

A részletekkel kapcsolatosan elmondta, a fő szervezési tényezők változatlanok maradnak, tehát ezúttal is

délután négy órakor lesz a kapunyitás, és este nyolc órától kezdődik a koncert, a kettő között pedig gyárlátogatásra is lehetőséget biztosítanak.

A járványügyi előírásoknak megfelelően minden 16 éven felüli résztvevőnek bizonyítania kell valamilyen formában a védettségét. Ezt az oltási igazolvány felmutatásával, 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel vagy 24 óránál nem régebbi antitestteszttel tudják megtenni. Ezúttal is végeznek továbbá gyorsteszteket a helyszínen, így

az érdeklődők védettséget igazoló dokumentumok nélkül is elindulhatnak a koncertekre, a bejáratnál ugyanis lehetőség lesz a díjmentes tesztelésre.

Fontos tudni azt is, hogy a kiskorúak belépése a rendezvényre csak szülő vagy gondviselő társaságában lehetséges.

Több személy, olcsóbb belépő

Tófalvi Margit emellett újdonságokról is beszámolt. Az étkezési lehetőségeket kibővítették: míg korábban csak kolbász szerepelt a menüben, júliustól több hagyományos és vegetáriánus fogás közül választhatnak az érdeklődők. Fontos változás az is, hogy

míg korábban csak ezer személyt fogadhattak, egy friss kormánydöntés értelmében július elsejétől már 2500 személy részvételével lehet kulturális vagy szórakoztató rendezvényeket tartani.

A megnövekedett létszámnak köszönhetően a jegyek árán is módosítani tudtak. A koncertre 75 lejbe kerül a belépő, a 6 és 14 év közöttiek számára 40 lej, hat év alatt pedig díjmentes. A jegyek megvásárolhatók belépés előtt a fesztivál helyszínén vagy elővételben online az eventim.ro oldalon, személyesen pedig a Tiltott Csíki Sörözőkben, illetve a Tiltott Csíki Sör Manufaktúra ajándékboltjában.

A hónap folyamán a szombatin kívül még számos koncertet tartanak minden hétvégén. Július 9-én az Intim Torna Illegál lép színpadra, 10-én a Honeybeast, 17-én Ákos, 23-án a Tankcsapda, 24-én a Follow the Flow, 31-en pedig a Kowalsky meg a Vega. Emellett két alkalommal, 18 órától előkoncertekre is számíthatnak az érdeklődők: a Honeybeast előtt a marosvásárhelyi Titán zenekart, a Follow the Flow előtt pedig Szőcs Renátát láthatja a közönség Csíkszentsimonban.