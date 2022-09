Csíkszentmihályon sportbázis kialakítására készülnek  

Még februárban döntött a fejlesztési minisztérium arról, hogy a CNI a meglévő típustervek alapján lelátóval ellátott sportcsarnokot építhet Csíkszentmihályon, hasonlót ahhoz, amelyet korábban Csíkszentsimonban adtak használatba. Azóta még nem fejeződött be a kivitelezés érdekében meghirdetett közbeszerzési eljárás, az ajánlatok benyújtásának határideje júniusban járt le – tájékoztatott érdeklődésünkre Izsák-Székely Lóránt. Csíkszentmihály polgármestere szerint az ajánlattevők az építőipari áremelkedések miatt a beruházás becsült értékének kiigazításában is érdekeltek. Amennyiben eredményes lesz a versenytárgyalás, és szerződést írnak alá, az építkezésre kijelölt területen megkezdődhet a munka.

A közművesítést, a villany-, víz-, szennyvízhálózathoz történő csatlakozást a község biztosítja majd, a fűtést viszont nem gáz-, hanem fás kazánnal tervezték megoldani – ismertette a polgármester.

Mivel lehetőség van napelemrendszerek beszerzésére is pályázni a középületek számára, arra készülnek, hogy később napelemeket telepítenek a csarnok tetejére, ezek használatával járulva hozzá a fűtés, illetve nyáron a szellőzőrendszer működtetési költségeinek csökkentéséhez. A típusterv alapján épülő sportcsarnok fémvázas, könnyű szerkezetű lesz, három oldalának jelentős felülete hőszigetelt üvegből készül, így külső fényt is kap a játéktér. Sportolói, illetve játékvezetői öltözők, mosdók, elsősegély szoba, sportraktár is helyet kap az épület földszintjén, a pályán történteket pedig egy 180 ülőhelyet biztosító lelátóról lehet követni, ezen a szinten a nézők számára női és férfi mosdó is készül.