Csíkszéki díjak a GastroPan Év kenyere versenyéről

Csípős paprikából készült lekvárt is meg lehetett kóstolni a hétvégi marosvásárhelyi GastroPan kiállításon, amelyre Délkelet-Európa legjelentősebb nemzetközi sütőipari, cukrászati és vendéglátóipari szakemberei jöttek el. Idén tizedjére szervezték meg az eseményt, és több mint 150 kiállító érkezett 25 országból, hogy bemutassa a nemzetközi trendeket, legmodernebb termékeket és szakmai megoldásokat.

2018 ipari kenyere, amelyet Romániában állítottak elő. A csíkszentmártoni Bocskor pékség második díjas kenyere • Fotó: GastroPan

A kenyerek versenyének napján, pénteken alig lehetett helyet találni a központ körüli kibővített parkolóban, akkora volt az érdeklődés. Az ország valamennyi megyéjének rendszámait láthattuk a parkolóban, nyelvek szempontjából is szinte bábeli volt a zűrzavar, hisz Délkelet-Európa legtöbb országából érkeztek kiállítók, versenyzők, érdeklődők.

A helybéli látogatók örömmel szembesültek azzal, hogy számos Maros megyei és marosvásárhelyi cég is jelen volt a kiállítók között. Az eddigi tíz kiállítás közül hat alkalommal Marosvásárhely adott otthont a rendezvénynek, így most már lassan úgy ment át a köztudatba, hogy a GastroPan marosvásárhelyi rendezvény. Erről is kérdeztük a főszervezőt, Váradi Jánost, akit a kenyérnapon sikerült rövid időre „elfognunk” a szervezők standján.

„Amire én nagyon büszke vagyok – és gondolom joggal –, hogy a GastroPant szervező székelyudvarhelyi Boro-Info, a Brutarul-Cofetarul és a Gastromedia országos szakmai magazinjai az évek során piacvezetővé váltak Romániában. És ez nem kis dolog, hisz óriási a mezőny, nagy a konkurencia, sokan akarnak élre törni ebben az ágazatban” – mondta el Váradi.

Idén 150 kiállító jelentkezett be 25 országból, ők 7800 négyzetméteren mutatták be termékeiket.

Megkétszereződött a gépeket és felszereléseket kiállító cégek száma, és ami jubileumi újdonság, hogy az idén vett részt a legtöbb új cég, zömükben külföldről. Persze, az sem elhanyagolható, hogy növekedett a kiállítótermek száma, háromról négyre.