Csíki lány az X-Faktor élő műsorában

A 16 éves csíkszeredai Marschal Edina is bejutott a magyarországi X-Faktor zenei tehetségkutató műsor hétvégén kezdődő élő show-jába. Az igazi megmérettetés tehát csak ezután kezdődik, a fiatal lány azonban már számos megpróbáltatáson van túl: noha egyéniben jelentkezett a műsorba, végül egy lányegyüttes tagjaként kell bizonyítania a továbbiakban.

Meggyőzték a mentorokat

A csíkszeredai lány Rihanna Love On The Brain című dalával mutatkozott be az X-Faktor színpadán a válogató alkalmával. A produkció elnyerte a mentorok, Dallos Bogi, ByeAlex, Gáspár Laci és Puskás Peti tetszését, így Edina továbbjutott a táborba. A bonyodalmak itt kezdődtek, mivel több versenyző sem győzte meg egyéniben a mentorokat, akik ezért úgy döntöttek: idén először csapatokat alkotnak. Így volt ez a csíkszeredai lány esetében is, akit végül

két másik lánnyal, a 20 éves Khamitova Madinával és a 15 éves Márity Szonjával párosították össze,

majd felajánlották számukra, hogy vagy ebben a formában folytatják a versenyt, vagy hazamennek. A lányok vállalták a kihívást, a következő fordulóban pedig be is bizonyították, hogy érdemes volt második esélyt adni számukra. Az akkor már Take 3 név alatt bemutatkozó új lányegyüttes Ariana Grande God is a woman című slágerével

lenyűgözte a zsűrit a „székes” feladatnál,

és a zenekarok mentoraként Puskás Peti továbbjuttatta őket a mentorházba. Itt vasárnap este a Little Mix Black Magic című dalát adták elő, és ismét bebizonyították, hogy van helyük a műsorban, legalábbis erről árulkodik Puskás Peti döntése, amely szerint

egyenes ágon vitte tovább a lányokat az élő műsorba.

Lánytestvére nevezte be

Az X-Faktor weboldalán olvasható bemutatkozóban Marschal Edina elmondta, azért jelentkezett a műsorba, hogy valóra váltsa az álmait. A csíkszeredai lány azt is elárulta, hogy a szerencsehozó kabalája egy aranynyaklánc, amit az édesapjától kapott, és egy karkötő, ami a nagybátyja és felesége ajándéka. A szóban forgó nagybácsi egyébként Márkos Béla mesteredző, a csíkszeredai MBFA harcművészeti akadémia alapító elnöke, a lány édesapja pedig Marschal Levente.