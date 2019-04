Csíki községek, amelyek elsőként kaphatnak az új támogatási alapból

Több csíkszéki községben is kiépíthetik a közeljövőben a földgázhálózatot, az önkormányzatok e célra ezentúl a kormányhoz is pályázhatnak finanszírozásért, amelyet akár az újonnan létrehozott befektetési alapból, akár az Országos Helyi Fejlesztési Programból támogatnának. Ezekről az újdonságokról Korodi Attila parlamenti képviselő és Tánczos Barna szenátor számoltak be kedden a sajtónak Csíkszeredában.