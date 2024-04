Csíkban és Udvarhelyen is jól ismert magyarországi márka ruhájában vonul fel a magyar olimpiai csapat

Hozzátette, mindenképpen magyar beszállítóval szerettek volna megegyezni, a Heavy Toolsszal pedig tavaly, a krakkói központú Európa Játékokon már sikeres volt az együttműködés. Kiemelte, most először a magyar olimpiai és a paraliampiai csapat is egyforma ruhában fog felvonulni.

a megnyitó kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a nézettsége a legnagyobb döntőkével vetekszik, ezért fontos a megjelenés is.

Doroszlay László, a vállalat alapítója elmondta, ez a megállapodás megkoronázza a 27 éve működő cég eddigi tevékenységét, és bíznak benne, hogy a krakkói főpróba után Párizs is sikeres lesz, így akár folytatása is lehet majd az együttműködésnek.

A felvonuló ruhákat májusban mutatják be. Elhangzott, hogy

A sportolók közül – akiket „tetőtől talpig” öltöztetnek majd fel – a nők zöld, a férfiak fehér ruhákat kapnak, a piros pedig a különleges kiegészítőkben jelenik meg, illetve belecsempésztek sötétkéket is, Franciaországra utalva.

A tervezés utolsó fázisában segédkezett a háromszoros olimpiai bajnok legendás vízilabdázó, a 2020 júniusában elhunyt Benedek Tibor felesége, Epres Panni, aki elmondta: nagyon elégedett a végeredménnyel, mindenféle alkatú sportoló jól érezheti majd magát a ruhákban, amelyekben ízlésesen jelennek meg a nemzeti színek.

A felvonuló kollekciót – amelyet néhány héttel az olimpia előtt a szurkolók is megvásárolhatnak majd – május 6-án, helyi idő szerint 18 órától a Várkert Bazárban sorra kerülő divatbemutatón mutatja be nyolc-nyolc olimpikon és paralimpikon, 16 közéleti személyiség kíséretében. A Heavy Tools a sportolók mellett a csapatvezetőkről, az edzőkről és stábtagokról is gondoskodik, így előreláthatólag körülbelül négyszáz embert öltöztet fel a párizsi olimpiára és paralimpiára.