Csendes tüntetés mellett eredménytelenül zárult a tárgyalás a MOGYE-n

Nyugodtabb körülmények közt zajlott, de konkrét eredmények nélkül végződött ezúttal is a román és magyar oktatók tárgyalása a nemrég George Emil Palade nevére átkeresztelt, egykori marosvásárhelyi orvosi egyetemen. A tárgyalások ideje alatt fehér köpenyes orvostanhallgatók is csendes tüntetést tartottak: egyenlő esélyeket, méltó magyar nyelvű oktatást, új román-magyar nevet követeltek intézményüknek.

George Emil Palade egy nagyon ismert és elismert román orvos, de szerettük volna, hogy a magyar név is odakerüljön mellé, elvégre egy magyar múltú egyetemről beszélünk. Mi azt szeretnénk, hogy Palade mellé Miskolczy Dezső nevét is odacsatolják

Megtudtuk, a diákszövetség készített egy felmérést is arról, hogy a magyar hallgatók meg vannak-e elégedve az oktatással, névváltoztatással, és eljönnének-e egy ilyen tiltakozó akcióra. A hatszáz megkérdezett diák 90 százaléka azt mondta, ott lesz, végül a vizsgaidőszak miatt mintegy száz tiltakozó diák jelent meg az egyetem főépületében, igaz, ők is „elijesztették” az egyetem vezetőit. Ugyanis a tiltakozó diákság hiába várta az egyetem vezetőit a főlépcsőn, azok egy hátsó lépcsőn át mentek végül a tárgyalóterembe, csak Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Benedek Imre orvosprofesszor haladt át a tüntetők közt.

„Amikor előzőleg találkoztunk, még nem volt kormányhatározat az egyetem elnevezéséről, az angol fakultásról, akkor ugye azt gondoltuk, hogy ha angol kart kér az egyetem, nyilván minket megillet egy magyar kar is. Közben mi is kényszerhelyzetbe kerültünk, mert a kormányhatározat kijött. Mi továbbra is azt mondjuk, hogy mi kérjük a főtanszékeket.

A rektor úr egyetlen főtanszékről beszél, ami távolról sem elégíti ki a mi igényeinket, abban mi nem látjuk a magyar tagozat problémáinak a megoldását. Abban maradtunk aztán, hogy még a vakáció előtt leülünk ismét tárgyalni

– összegzett a Székelyhonnak Szabó Béla. Ami az egyetem elnevezését illeti, a rektor szerint most nem időszerű, majd a következő szenátus elé lehet vinni a kérést, hogy Miskolczy neve is felkerülhessen Palade neve mellé.

HIRDETÉS

A tárgyalásokon résztvevő Kelemen Hunor, RMDSZ-elnök is úgy értékelte, hogy az előző két megbeszéléshez képest most nyugodtabb, konstruktívabb volt a légkör. „Azt gondolom, hogy ez most jó lehetőség arra, hogy majd a következő tárgyaláson lehessen egyet továbblépni. Azt, amit a magyar oktatók fenntartottak, az helyénvaló, rendben való, azt gondolom, megoldható is. Szóba került a két departamentum, illetve a névkiegészítés kérdése is.

Feltettük a kérdést, hogy a marosvásárhelyi egyetem minősége romlik-e, ha az két nevet visel. Gyengébb lesz az orvosi képzés? Vagy ez miért probléma?

– fejtette ki Kelemen.