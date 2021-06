Cseh Tamás emlékkoncert lesz a Madarasi Hargitán

• Fotó: Wikipédia

Cseh Tamás énekes, zeneszerző, előadóművész, összességében mintegy ezerkétszáz dal szerzőjére idén 78 éves lenne. A hétvégén, június 20-án tartandó jubilemumi emlékkoncert egyben tisztelgés az idén 75 éves Bereményi Géza előtt, aki számos Cseh Tamás-dalszöveg szerzője.

„Cseh Tamás igazi klasszikussá vált, dalait időről-időre feldolgozzák és különböző színpadi produkciókban adják elő. Most azonban valami egészen különleges előadás készül: Orbán Ferenc (ének, gitár) és Gyergyai Szabolcs (basszusgitár, zongora), a sepsiszentgyörgyi Evilági együttes tagjai előadásában Micsoda útjai címmel azok a dalok elevenednek fel, amelyeket 1996-ban Cseh Tamás előadott a Hargitán, és amelyről koncertfelvételt megőrző film is készült Csönded vagyok címmel a Duna TV akkori stábja jóvoltából” – avattak be a szervezők.

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szervezte koncertet vasárnap délután 4 órakor tartják a Súgó-pályán: a belépés ugyan ingyenes, azonban feltétele a telefonos bejelentkezés, hétköznapokon 9–15 óra között a 0744-766-695-os telefonszámon. Illetve a szervezők felhívják mindenki figyelmét, hogy a szabadtéri eseményre az időjárási viszonyokra felkészülve érkezzenek.

Cseh Tamásról



Cseh Tamás a '70-es, '80-as és '90-es budapesti évek hangulatának karizmatikus gitáros-énekese, több kultuszfilm szereplője volt, munkásságát 1993-ban Liszt Ferenc-díjjal ismerték el, 1994-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 1998-ban – Bereményi Gézával közösen – Pro Urbe Budapest díjat vehetett át. 2001-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, 2009-ben pedig posztumusz Magyar Örökség-díjjal is kitüntették.