Csaknem 15 ezerrel nőtt a beíratott gépjárművek száma Marosvásárhelyen és környékén

Autóban ücsörögni a dugóban. Ismerős érzés a marosvásárhelyieknek • Fotó: Haáz Vince

2016-ban is kikérte a forgalomba íratott járművek számát a Marosszéki Közösségi Alapítvány, akárcsak 2021 végén. Az adatokat összehasonlították, a számokból pedig egy térkép is készült: ez százalékokban és abszolút számokban is jól mutatja, hogy exponenciálisan emelkedik az autók Marosvásárhelyen, de a környékbeli településeken is.

Kiköltöztek, de a városban furikáznak

Marosvásárhelyen 2016-ban még 70 726 gépkocsi volt bejegyezve, ez mára 77 497, vagyis 6771 autóval több, mint öt évvel ezelőtt. Ez 9,6 százalékos növekedést jelent a megyeközpontban, de a környékbeli falvakban is bejegyeztek az elmúlt időszakban még 7495 gépkocsit.

Marosszentgyörgyön például plusz 2008 autó van, Marosszentkirályon is 1463-mal több, mint öt évvel ezelőtt, Marosszentannán 1275, Koronkán 1107, Jedden 863, míg Maroskeresztúron 779 gépkocsival gyarapodtak öt év alatt.

Ez azt jelenti, hogy összesen 14 266 autóval lett több.

HIRDETÉS

„Lakóparkok épültek, lakótelepek vannak már a környékbeli településeken is, nagyon sokan kiköltöztek, az emberek jó része az autóját is ott íratta be” – magyarázta a számokat a közösségi alapítvány ügyvezető igazgatója, Gál Sándor. Hozzáteszi, ezeknek a gépkocsiknak a nagyja napközben a marosvásárhelyi forgalmat duzzasztja, mert a gyerekek bejárnak iskolába, és a felnőttek többsége is a megyeközpontban dolgozik. Nem csak a számok, a tapasztalatok is ezt mutatják:

ha az ember reggel 8 előtt vagy délután 4–6 között autókázik a városban, sokszor félórákat, de akár órákat is kell ülnie a dugóban.

Talán a legnagyobb panasz az Egyesülés negyed felől utazók körében van, akiknek át kell kelniük a négysávos Maros-hídon. Gál Sándor szerint éppen azért, mert amellett, hogy Marosszentkirályon és Marosszentannán is lett majdnem plusz háromezer autó, az Egyesülés negyed is nagyon kiépült, új lakóparkok lettek, sokan költöztek oda, az újonnan beíratott autók jó része éppen oda kerülhetett. Így reggelente több ezer autó akar bejönni a városba ugyanazon a Maros-hídon.

A tömegközlekedés lenne a kulcs

„Volt nemrég egy másik tanulmányunk a polgármesteri hivatallal közösen, amelyből kiderül, hogy a gyerekeknek csaknem negyven százaléka a környékbeli településekről jön be iskolába. Arra válaszként indították be az iskolabuszokat.

A városi iskolabuszok azonban nem tudnak kimenni a közeli településekre, nincs megoldva a metropolisz-övezet térségében a közösségi közlekedés

– fogalmazott Gál Sándor. Rámutatott, Maros Megye Tanácsánál és a metropolisz-övezet egyesületénél létre kellene hozzák az agglomerációt egységesen kezelő busztársaságot. Jelen pillanatban egy vidéki, majd egy iskolabuszra kellene felüljön az a gyerek, aki iskolába megy, de hogy reggelente átszállással, két autóbusszal utazzon egy gyerek, arra nem sok példa van, inkább a szülők autóval behozzák. Gál Sándor úgy látja:

azt is meg lehetne oldani, hogy az iskolabuszok végállomásába hordják a szülők a gyerekeket, s akkor, ha a gyerek bejut, a szülőnek meg nem kell a városba bemennie, máris kisebb lenne a forgalom valamennyivel.

Másik nagy kérdés a buszsávok problémája, ugyanis hiába jönnek az új buszok, ha azok is a dugóban fognak álldogálni, nem használják majd többet az emberek. Gál Sándor rámutatott arra is: ha például 2500 ember akar bejönni a városba az Egyesülés negyed felől, azt 20-25 busszal el lehetne hozni, de legtöbben autóba ülnek, legtöbb esetben egy ember ül egy autóban, s 1500-1700 autó fog bejönni húsz busz helyett.

Nyilván nem válthat mindenki tömegközlekedésre, van, akinek olyan a munkája is, hogy muszáj autóba ülnie, de ha csak a közlekedők fele más alternatívát választana, tömegközlekedést vagy biciklit, már sokkal élhetőbb lenne a város

– jelentette ki az alapítvány ügyvezetője.

Maros-híd, elkerülőút

Hozzátette: szó esik arról is, hogy még egy Maros-hídra van szüksége Marosvásárhelynek, Gál Sándor nem vitatja, segítene a közlekedésben bizonyos mértékben, de nem oldaná meg a problémát, csak átterelné máshova. Az Egyesülés negyedből betérők jó része a kórház felé megy, és akkor a November 7. lakónegyedben torlódnának fel az autók.

Az elkerülőút megépítésétől is sokat várnak egyesek, de a számok azt mutatják, hogy a közlekedés nem a teherszállító autók miatt ilyen zsúfolt.

Míg egy órában 35-40 kamion megy el az Aranykakas előtti körforgalomban, addig személygépkocsiból 1500 – mutat rá Gál Sándor. A Marosszéki Közösségi Alapítvány ügyvezetője úgy látja, hogy sok mindennel lehetne enyhíteni a forgalmat, de

az igazi megoldást mégiscsak az jelentené, ha sokan otthon hagynák a személyautót, és áttérnének más közlekedési eszközre.

„Ha abból kell választani, hogy ülsz egy buszon másik ötven emberrel egy órát, vagy ülsz a saját autódban egy órát, akkor a saját autódat választod. De ha aközül kell válassz, hogy ülsz egy órát az autóban, nem kapsz parkolóhelyet, drága a parkolóhely, busszal pedig bent vagy tíz perc alatt, akkor lehet, hogy egy hétig ülsz az autóban, és utána elgondolkodsz, hogy kipróbálod-e a tömegközlekedést” – ecsetelte a közösségi alapítvány vezetője, hozzátéve, hogy mindehhez pontos, megbízható, kényelmes járatokra, átlátható menetrendre van szükség.