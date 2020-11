Csak sportolókat fogad a Csíki Csobbanó és a Molnár Lajos Műjégpálya

Több mint nyolc hónapja, hogy a nagyközönség előtt zárva tart a Csíkszeredában a Csíki Csobbanó uszoda, és a Molnár Lajos Műjégpálya. A tavaszi teljes leállás után most mindkét létesítmény újra üzemel, de csak sportolókat fogad, a járványügyi előírások betartásával.

A Csíki Csobbanót nem zárják be télire, mert több lenne a kár, mint a megtakarítás • Fotó: Veres Nándor

A koronavírus-járvány miatt márciusban bevezetett korlátozásokkal a Csíki Csobbanó uszoda, és a sátortetős Molnár Lajos Műjégpálya is beszüntette tevékenységét, amely azóta is csak részlegesen indult újra. Az uszoda szeptembertől nyitotta meg kapuit, de csak az úszás szakággal rendelkező sportegyesületek leigazolt sportolói számára, akiknek a felkészülésükhöz van erre szükség – tudtuk meg Lászlófy Botondtól.

A több városi sportlétesítményt, így a Csíki Csobbanót is irányító VSK Csíkszereda igazgatója elmondta, a tanévkezdéssel a kori-úszás program keretében a diákok úszásoktatása is elkezdődött, ez azonban csak másfél hétig tartott, amíg az iskolák át nem tértek az online oktatásra. A létesítmény most a hétvégéket kivéve naponta üzemel, rövidített programmal. Mint megtudtuk,

mivel év elején két hónapot működött rendesen az uszoda, így a tervezett bevétel felét sem tudta idén megvalósítani, a költségek pedig a téli hónapokban még nagyobbak.

Lászlófy szerint viszont a téli időszakra nem lehet leengedni a medencéket, a működtetésre szükség van, hogy ne károsodjon a sok berendezés, a légtechnika, a fűtésrendszer, amely sokkal nagyobb kárt jelentene, mint a megtakarítás.

HIRDETÉS

Szigorú előírások

A sátortetős Molnár Lajos Műjégpálya szintén márciusban függesztette fel tevékenységét, utána felolvasztották a jeget. A nyári szünet után októberben kezdett üzemelni ismét a létesítmény – tudtuk meg Burista Csillától. A polgármesteri hivatal illetékese elmondta,

az érvényben levő szabályoknak megfelelően csak sportolók léphetnek jégre, így a Székelyföld Jégkorong Akadémia gyerekcsapatai, illetve a műkorcsolyázók tartanak edzéseket, valamint amatőr jégkorongcsapatok is használták a pályát.

Közkorcsolyázás nincs, a sportolókra is a szigorú járványügyi előírások érvényesek, a zuhanyzók nem használhatók, a szülők pedig csak a bejáratig kísérhetik el a gyerekeket. A kori-úszás program részeként iskolakezdéskor a korcsolyaoktatás is elkezdődött, de az online oktatásra való áttérés miatt ez is leállt – tudtuk meg.