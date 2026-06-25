Csak nőni és nőni fog Románia államadóssága egy jelentés szerint

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Románia államadóssága 2026-ban a GDP 61,6 százalékára, 2027-ben 63,4 százalékára emelkedhet, 2036-ra pedig megközelítheti a GDP 90 százalékát – derül ki az Európai Bizottság szerdán közzétett 2026-os konvergencia-jelentéséből.
A dokumentum szerint a GDP-arányos államadósság 2024-ben 54,8 százalék volt, 2025-ben 59,3 százalékra nőtt, és
Az Európai Bizottság szerint középtávon fennáll a veszélye, hogy
A jelentés szerint Románia továbbra sem teljesíti az euró bevezetésének feltételeit. A dokumentum rámutat, hogy a román törvények több ponton is ütköznek az uniós szabályokkal, különösen a jegybank függetlenségét érintő kérdésekben.
Románia az árstabilitási kritériumot sem teljesíti: a 2026 májusáig tartó 12 hónapban az átlagos infláció 8,4 százalék volt, jóval meghaladva a 2,7 százalékos referenciaértéket.
A jelentés szerint Románia az államháztartási kritériumot sem teljesíti, mivel továbbra is túlzottdeficit-eljárás alatt áll. A költségvetési hiány a 2024-es 9,3 százalékról 2025-ben 7,9 százalékra csökkent, de még mindig messze meghaladja a szerződésekben rögzített 3 százalékos küszöböt.
Románia az árfolyam-kritériumnak sem felel meg, mert a lej nem vesz részt az ERM II árfolyam-mechanizmusban. A hosszú lejáratú kamatok konvergenciájára vonatkozó feltétel sem teljesül: a 2026 májusáig tartó 12 hónapban az átlagos hosszú távú kamat 6,7 százalék volt, szemben az 5,1 százalékos referenciaértékkel.
A jelentés kitér arra is, hogy Románia külső egyensúlya valamelyest javult:
A folyó fizetési mérleg hiánya ugyanakkor továbbra is magas, 2025-ben a GDP 7,9 százaléka volt.
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