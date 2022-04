Csak nő a feszültség, ha tovább késlekednek a pénzutalással

Mivel az év első hónapjaiban nem volt még elfogadva a város idei évre szóló költségvetése, így várni kellett, de akkor is elhangzottak ígéretek, hogy az összeg meg fog érkezni a költségvetés megszavazása után.

Hirdetés

Megszületett a költségvetés is március 1-jén, el is különítették ebben a jelzett összeget, de utána semmilyen előrelépés nem történt az ügyben. Pontosabban, kifizettek ugyan 116 ezer lejt, éppen a március 24-i tanácsülés napján, de ez más célra érkezett, nem a 800 ezer lej része volt. Miután többszöri szóbeli érdeklődés nem hatott, a kórház menedzsere több levelet is küldött az önkormányzatnak az átutalást sürgetve (mint ismert, a városi kórház fenntartója a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal). Azt is jelezte már írásban, hogy