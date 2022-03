Sok vita, még több probléma, kevés eredmény Gyergyószentmiklóson

Számos nagyon komoly kérdés vetődött fel a gyergyószentmiklósi képviselő-testület márciusi rendes havi ülésén csütörtök délután, de csak vitáztak róluk, megoldások nincsenek. A képviselők felszólalásaiból kiderült, a városháza égető kérdésekben nem lép időben, ez pedig súlyosan érintheti a kórházat, de a fűtés- és vízszolgáltatás is vezető nélkül marad tíz napon belül, és kérdés, hogyan tovább.

ugyanis az uniós finanszírozású beruházás meghatározott összegről szól, ami nem növelhető, a többletköltségek a várost terhelik – ismertette Csergő Tibor polgármester. Többek között a Testvériség sugárút és más utak felújítását, aszfaltburkolat nélküli utcák modernizálását, illetve a Szárhegyi és Tűzoltó utcák kereszteződésébe körforgalom építését is tartalmazó fejlesztésre most már ki lehet írni a közbeszerzést, és ha minden jól megy, már idén nekikezdhet a munkának a nyertes kivitelező – hangzott el.

Máskor rutinszerű szavazás szokott lenni a szociális tevékenységeket folytató szervezetek támogatásának elfogadása, most nem volt az. Mint kiderült, a Caritasnak sem szánnak akkora összeget, amennyit igényelne a beteggondozásos programja, de a rászorulók étkeztetését végző Szent Márton Alapítvány sem kap eleget. Az ezt firtató kérdésre a polgármester azt válaszolta, ez

Azt is elmondta, ha az év közepéig a város más forrásokat talál civil szervezetek támogatására, akkor eltekint ettől, és a pénzt fejlesztésekre használja fel. Leszögezte, annak ellenére, hogy Selyem-Hideg Norbert jegyző kifogást emelt ennek törvényessége ellen, az elképzelése megfelel a jogi előírásoknak – egyeztetett a prefektúrával, ahol nem láttak ebben kivetnivalót.

A vita végén az előterjesztést csak heten támogatták, így ez nem lett elfogadva, a Vitalissima költségvetése egy következő ülésen kerül újra napirendre.

Bővül a kórház szakembereinek létszáma

Huszonhat új állás jön létre a gyergyószentmiklósi kórháznál, és köztük sürgősségi szakorvost is alkalmazhatnak, ami jelentős előrelépés, mert nagy hiány van az országban ilyen szakemberekből. Az állások többsége is a sürgősségi osztály személyzetének bővítését jelenti, de a nőgyógyászaton is állandó ügyeleti szolgálatot tudnak biztosítani, amivel végre elérik, hogy 24 órában lesz két ügyeletes személy minden osztályon – ismertette Fülöp Enikő kórházmenedzser. Ezt a nagy lépést nyilván támogatták a tanácsosok, de ami ezt követte, azon a legtöbben csak hüledezni tudtak.

Benedek Csaba tanácsos, aki a kórház orvosa is, rákérdezett a polgármesterre: mikor kapja meg az intézmény azt a pénzt, amit még múlt év végén előirányoztak a számára. Csergő Tibor szerint ez folyamatban van, de