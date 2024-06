Csak együtt megy, külön-külön kevés az esély a városházának és szociális intézményeknek sikeresnek lenni

A város életében meghatározó szerepet töltenek be a szociális intézmények, mert az egész közösséget erősítik, hiszen minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme – vélekedett Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere egy hét eleji sajtóeseményen.

A sajtótájékoztatón vezetőik által képviselt intézmények, szervezetek – a Szociális és Gyermekjogvédelmi Vezérigazgatóság, a Máltai Szeretetszolgálat, a Diakónia Alapítvány, a sepsiszentgyörgyi hajléktalanszálló – stratégiai partnerei a városvezetésnek a 2030-ig teljesítendő célok megfogalmazásában és megvalósításában. Ezek között az életminőség növelése, a legjobb színvonalú idősgondozás, szűrési és prevenciós programok működtetése, családi erőszak megelőzése, visszaszorítása szerepelnek az első helyeken. Új kihívásokra is felkészül a város, de ezekre nem tud választ adni az egyházi és civil szervezetek nélkül, hangzott el.





Európa, ezen belül Háromszék lakossága is öregszik, ezért újabb szociális közpolitikák kidolgozása lesz szükséges, az idősellátás mellett a pszichés betegek elhelyezésének, a különböző függőségekben szenvedők gondjainak megoldása is égetően szükséges lesz

– utóbbiak tekintetében ugyanis a tanulmányok azt mutatják, egy szenvedélybeteg a körülötte élő 6-8 másik embernek nehezíti meg a életét.

Ők a sepsiszentgyörgyi szociális ellátást biztosító intézmények, szervezetek vezetői, akik mind összedolgoznak a rászorulók érdekében Fotó: Bodor Tünde

Az állam pedig nemhogy segítene, esetenként rontja is a helyzetet, például a fogadóirodák, játéktermek hasznát lefölözi, míg az általuk okozott problémákat helyi szinten kell megoldani, vázolta a sajtótájékoztató kontextusát a polgármester.

A szociális problémák természetesek egy közösségen belül, hiszen minden életciklus különböző fokú kiszolgáltatottsággal jár egy diszfunkcionális családon belül

– fogalmazta meg alapállását Papp Adolf, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekjogvédelmi Vezérigazgatóság vezetője. A szociális szolgáltatások terén több mint harminc éves tapasztalattal rendelkező igazgató elmondta, a város elöl járt a romák, a családok, az idősek, gyerekek megsegítése terén,

viszont egyre újabb kihívásokkal szembesülnek, mint a telefonfüggőség, internetes zaklatás vagy a mobbing (pszichológiai terror).

Várható, hogy (a tudósok szavával élve) „folyékony”, értékek nélkül hányódó társadalomban a kapcsolatok még inkább meggyengülnek és ez további szociális gondokat generál.

A Székely Róbert vezetette hajléktalanszálló szakemberei három év alatt 25 embert segítettek visszailleszkedni a társadalomba Fotó: Bodor Tünde

Székely Róbert a Máltai Szeretetszolgálat, illetve az önkormányzat megbízásából 10 éve vette át a városi hajléktalanszálló működtetését, amely idővel ennél sokkal több lett: nappali foglalkoztatással, személyre szóló tanácsadással és monitorizálással segítik az odakerülőket visszaintegrálódni a társadalomba.

Három-négy év alatt az ellátottak felének, 25 embernek az életét sikerült ily módon sínre tenni

– tudtuk meg. Székely Róbert értékelte az önkormányzat nyitottságát, amely minden probléma jelzésekor tapasztalható volt. Ennek köszönhető az is, hogy a szervezet nem inog meg minden pályázat lejárta után és a szociális szolgáltatások nyújtása is folyamatos lehet, annak ellenére, hogy nagy a szakemberhiány, ugyanis a civil szervezetek nem tudják az elvárásoknak megfelelően honorálni őket, és kevesen is vannak – vélekedett Székely. A maga során a polgármester azért mondott köszönetet, hogy abból a Sing-singnek nevezett rosszhírű tömbházból, amelybe hajdan a leglecsúszottabbak laktak – közel ezren –,

a segélyszervezet segítségével sikerült konfliktusmentesen kilakoltatni, majd megoldani sok száz ember helyzetét.

Makkai Péter lelkész, a Diakónia Keresztyén Alapítvány sepsiszentgyörgyi szervezetének és a felnőtt fogyatékkal élőket foglalkoztató Írisz Ház igazgatójának hitvallása szerint egy keresztény arra törekszik, hogy felemelje embertársait, és ez a célja a szociális szolgálatnak is.

Tischler Ferenc: Sepsiszentgyörgy idejében asztalhoz ültette a civil szervezeteket Fotó: Bodor Tünde

Fejétől bűzlik a hal, de farkától takarítják Makkai Péter is közreműködött abban, hogy a fejétől bűzlő rendszert jobb irányba terelje. „Most egy átalakuló, finanszírozható szociális rendszer van az országban, és a törvényes alap is biztosított ahhoz, hogy olyan legyen, amilyent szeretnénk, viszont helyi szinten kell működtetni azt” – fogalmazta meg a lelkész-igazgató. Szentgyörgyön sok innovatív szociális szolgáltatás van vagy lesz a közeljövőben, de a legfontosabb az alapellátáshoz való hozzáférés:

ne legyen éhesen lefekvő gyermek vagy idős, akire senki nem nyit ajtót, vagy gondozója elvesztése folytán lehetőségek nélkül maradó fogyatékkal élő

– mondta Makkai. Az Írisz Ház igazgatója jó hírként közölte hogy a Diakónia által eddig használt Gyár utcai épületben tervezik azokat a pszichés betegeket fogadni (bentlakó vagy bejáró rendszerben), akiknek sürgősen meg kell oldani a helyzetét, hogy ne kerüljenek az utcára. Számukat évi 20-25-re becsüli. Az épületnek most készülnek a tervei. A szakemberhiányra vonatkozóan Makkai Péter konstruktív javaslatként fogalmazta meg, hogy a városbeli egyetemek is felvállalhatnák a képzést e téren, a város pedig a segítő szakmában tanulókat is hívja haza.

Papp Adolf, a Szociális Ellátási és Gyermekjogvédelmi Vezérigazgatóság vezetője: Munka van bőven Fotó: Bodor Tünde

Nézetében Sepsiszentgyörgy még Kolozsvárnál is előnyösebb helyzetben van a szociális ellátás terén (Brassóból is Szentgyörgyre hozzák a felnőtt értelmi sérülteket), és ez jórészt annak is köszönhető, hogy a civil szervezetek nem versengenek egymással, hanem együttműködnek a rászorulók érdekében.



Tischler Ferenc egykori szociális ügyekért felelős alpolgármesterként és a Máltai Szeretetszolgálat romániai szervezetésnek főtitkáraként úgy látja,

Szentgyörgy annak köszönheti jó helyzetét, hogy már akkor kiszervezte a szociális szolgáltatásokat a civil szervezeteknek, amikor még a törvények sem segítették őket.

Az egyházi szervezetek mindenekelőtt az emberi életet és az emberi méltóságot szem előtt tartva akarnak segíteni – mondta Tischler –, nem céljuk a szociális hálóban tartani az embereket, mint az sok nagy állami szociális intézménynél észlelhető. Hirdetés Az önkormányzat feladata, hogy a szociális támogatási igazgatóságon keresztül keretet teremtsen és biztosítsa az infrastruktúrát és a pénzt a civil szervezetek által elvégzendő munkához, ez többnyire sikerült és még a jövőre nézve is sok terv van – hallhattuk Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől.

A tervek egyike arról szól, hogy a szociális otthon melletti egykori kazánházban egy közösségi teret alakítanak ki, ahol a Máltai Szeretetszolgálat nyújt szociális szolgáltatásokat.

A Sing-sing átépítésével nagyobb számú szociális lakást is létesítene a város – ezt az eddig leszerződött tervező komolytalansága késleltette –, és az Őrkőn is folytatódik az 50 lakás építése. Épül a Csíki negyedi integrált szociális szolgáltató központ, és a szépmezői lakótelepen is létesül egy hasonló, amelyet a katolikus egyház működtet majd – sorolta Tóth-Birtan Csaba.

Sepsiszentgyörgy figyelmet és pénzt is fordít a szociális szervezetekre, ezért kapta e diplomát a Diakónia Alapítványtól Fotó: Bodor Tünde