Csak a vakcinaturizmus pörgette fel a gyergyóremetei oltóközpontot?

Március elsején nyílt meg a gyergyóremetei oltóközpont, és azóta közel 3400 személyt oltottak be, közülük 750 helyi lakost. Az utóbbi időszakban jelentősen csökkent az érdeklődés, olyannyira, hogy a polgármester szerint az is megtörténhet, hogy bezárják az intézményt, ha továbbra is kevesen igénylik itt a koronavírus elleni vakcinát.