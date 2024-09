Csak a túlélésre futja a megyei sportigazgatóságoknál

2021-ben a kormány sürgősségi kormányrendelettel akarta szétválasztani a sporttal, illetve az ifjúsággal kapcsolatos intézkedéseket és intézményeket, ennek megfelelően a megyei ifjúsági és sportigazgatóságoknak is két különálló intézményként kellett volna kifejteniük további tevékenységüket.

Minisztériumi szinten meg is történt a két tevékenységi ág szétválasztása, de megyei szinten már nem.

A háromszéki esetében 930 ezer lejes tavalyi költségvetéssel, amelyből 846 ezer a fizetésekre volt szánva, nagy események szervezésére nem igazán jutott, de ezt a személyzet létszáma is korlátozza: 18-an szerepelnek a szervezeti felépítésben (organigramm), ezek közül hárman az intézmény ügykezelésében lévő besenyői diáktábor alkalmazottai, de szeptembertől már csak heten lesznek a sportigazgatóságnál, és az állások zároltak – derült ki Gyerő Etelka igazgató prefektusi hivatalnak tett minapi beszámolójából.

2023-ban létrejött az Országos Sporthatóság (románul Agenția Natională de Sport), ennek alárendeltségébe kerültek az eddigi megyei ifjúsági és sportigazgatóságok, amelyek nevükben is már csak az utóbbi területet vállalták fel.

A könyvelést kiszervezték, személyzeti felelős nincs.

Takaréklángon a besenyői diáktábor is

Ennek következtében idén már a keresett besenyői diáktábor is takaréklángon üzemelt, úgy, hogy a szórványosan érkező csoportok fogadását maga az igazgató vagy egy más alkalmazott végezte. Tavaly még közel 200 ezer lejes saját jövedelem is származott a diákok fogadásából, akiket hat 12–14 férőhelyes házikóban, egy 14 férőhelyes központi épületben, illetve nyáron (mivelhogy az épületben nincs fűtés) egy harmadik szálláshelyen tudtak elhelyezni, de sátorozásra is lehetőséget nyújtottak.

Itt szervezték meg nyári táborukat például a brassói cserkészek, ugyanakkor a pünkösdista egyház fiataljai és a történelem iránt érdeklődők is megfelelő helyszínnek találták a besenyői diáktábort.