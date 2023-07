Csak a legjobbat akarták kihozni magukból

Ágnest osztályközösségének húzóereje motiválta abban, hogy kihozza magából a legjobbat, Hanna saját magának osztotta be a tanulnivalót és a saját ütemterve alapján készült, Szabolcs pedig a kötelezőn túl a fő tantárgyakra összpontosított leginkább, amelyek a továbbtanuláshoz és az érettségihez is szükségesek voltak.

Ezzel Ágnes is egyetértett, aki a középiskolai évek alatt nem igazán látta munkája eredményét, mert az osztályában mindig voltak kiemelkedő diákok, ő pedig csak saját magából akarta kihozni a maximumot, ezért is lepte meg, hogy az övé lett a legjobb átlag.

Hármuk közül egyedül Hannának az egyetemi felvételijénél veszik figyelembe száz százalékban az érettségi átlagát, ő azért is tartotta fontosnak, hogy jól teljesítsen, de kisebb százalékban Ágnes és Szabolcs érettségi átlaga is számítani fog az egyetemi jelentkezésnél, rájuk viszont még felvételi vizsga is vár.

A jövőbeli terveiket is megosztották: a lányok, akik egyébként általános iskolában osztálytársak voltak, pszichológia szakon szeretnének továbbtanulni, Ágnes Kolozsvárt, míg Hanna Brassót célozta meg. Ágnes szeretne kutatói munkával is foglalkozni a későbbiekben, Hanna részben a román nyelv elsajátítása miatt döntött Brassó mellett. Eredményeik miatt többen is javasolták, hogy menjenek akár orvosi egyetemre, de meglátásuk szerint nem éreznék magukénak azt a szakot – saját álmaikat szeretnék megvalósítani, ezért is tartanak ki döntésük mellett. Szabolcs villamosmérnöki szakon folyatná tanulmányait Kolozsváron, de Budapest is opció, ehhez még májusban emelt szintű érettségit is tett Magyarországon, de elárulta, szíve az otthonához közelebbi városhoz húzza inkább.

Arra a kérdésre, hogy mit tanácsolnának a múltbeli önmaguknak, Ágnes azt mondta,