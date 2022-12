Csak a kötelező inflációs rátával módosítják jövő évre vonatkozó helyi adókat és illetékeket

„A válságos gazdasági helyzetre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy csak az országos inflációs rátával emeljük meg az adókat” – jelentette ki a napirendi pontok megtárgyalását megelőzően Gálfi Árpád polgármester. Később azonban kiderült, hogy tartalmaz néhány változtatást az előterjesztett tervezet, elsősorban az illetékek esetében.

Elutasított változtatások

Az épület-, terület- és gépjárműadókat csak az 5,1 százalékos inflációval szeretnék kiegészíteni a jövő évre vonatkozóan – vezette fel a napirendi pontot Czika Edit osztályvezető. Ezenkívül az urbanisztikai- és reklámilletékek esetében már némi emelést is eszközölnének, valamint a jelenlegi 95 százalék helyett csak 50 százalékos kedvezményt nyújtanának a hibrid járművek tulajdonosainak. Javasolták ugyanakkor a vendéglátó egységekre vonatkozó hosszabbított program leszabályozását is: egyebek mellett a lakók időközönkénti jóváhagyásához kötik működést, korlátozzák ugyanakkor azt is, hogy egy héten hány nap lehetnek nyitva.