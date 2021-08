Csak a beoltott középiskolások jelentkezhetnek a Márton Áron Tehetséggondozó Központba

Benépesülhet a központ. Várják a középiskolás diákok jelentkezését • Fotó: Gábos Albin

A járványhelyzet okozta bizonytalanság és a korlátozásokkal járó bonyodalmak miatt tavaly nem fogadott bentlakókat a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ, a hamarosan kezdődő tanévben viszont ismét megnyitja kapuit az intézmény. Mint a tanulmányi igazgatótól, Ráduly Annamáriától megtudtuk,

az esetleges negyedik hullámtól függetlenül, mindenképpen elindul a központ, de szigorúbb feltételek mellett.

Média és motivációs levél

A járványhelyzetre való tekintettel a személyzet mellett minden bentlakó diák számára is kötelező a koronavírus elleni védőoltás, illetve a központ járványügyi szabályainak betartása (például maszkviselés, kézmosás, fertőtlenítés stb.). A kollégiumba augusztus 31-ig jelentkezhetnek a Csíkszeredában magyar nyelven tanuló középiskolások egy motivációs levéllel (amelyet a martonarontk2021@gmail.com címre kell elküldeni).

Utóbbinak tartalmaznia kell, hogy az illető miért szeretne a kollégiumban lakni, melyik középiskolában folytatja tanulmányait, mennyi a bejutási médiája vagy az előző tanévben elért tanulmányi eredménye, hol járt korábban iskolába, milyen sport- vagy kulturális tevékenységeken vett/vesz részt, milyen vetélkedőkön, versenyeken volt, melyek a kedvenc foglalkozásai, illetve az elérhetőségeket is meg kell jelölni (e-mail cím, telefonszám stb).

A jelentkezőket a tanulmányi eredményeik és a motivációs levelek alapján rangsorolják, és szeptemberben el is foglalhatják a helyeiket, akik felvételt nyernek.

A központ működtetése egyébként két fél között oszlik meg: a Mens Sana Alapítvány biztosítja a humánerőforrás és az ösztöndíjrendszer finanszírozását, az épületet pedig az FK Csíkszereda. Az alapösztöndíjat minden diákjuk megkapja, az érdemösztöndíjban pedig a tanulmányi eredmények alapján részesülhetnek.

A focistákat is beleszámolva több mint 200 középiskolás élhet összezárva az épületben, ezért fontos a védőoltás. Ezáltal megvédjük őket, és a központ is tud működni. Az alkalmazottak is mind beoltották magukat, így várjuk a fiatalokat

– emelte ki Ráduly Annamária.