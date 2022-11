Csak 2025-től módosul az ingatlanadó kiszámításának módja

A jogszabályjavaslatot 157 támogató, 91 ellenszavazattal, öt tartózkodás mellett fogadta el az alsóház – írja az Agerpres hírügynökség.

A tervezet azt is előírja, hogy a részmunkaidős szerződéseket a továbbiakban is a 2022/16-os sürgősségi kormányrendeletben előírtak alapján adóztatják meg. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) több képviselője, köztük Raluca Turcan és Robert Sighiartău is kérte ennek az előírásnak a törlését, a költségvetési és pénzügyi szakbizottság azonban kedden elutasította javaslatukat.