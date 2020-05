Civil szervezetek: nehezebb körülmények között, de a munka folyamatos

Sok mélyszegénységben élő család szorult rá az önkormányzatok és civil szervezetek segítségére. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A Diakóniai Keresztény Alapítvány marosvásárhelyi fiókszervezetének alkalmazottai a járvány ideje alatt is ugyanúgy végezték és végzik feladatukat, akárcsak az azt megelőző időszakban. Sőt még többet is vállaltak, hiszen az 535 állandó gondozottjuk mellett a 65 évnél idősebbek közül is kiszolgálták azokat, akik erre igényt tartottak – számolt be a Székelyhonnak Árbám Noémi.

A fiókszervezet elnöke elmondta,

a biztonsági felszerelés beszerzése anyagilag is megterhelte őket, hiányolták a minisztériumi támogatást,

hiszen míg az öregotthonokra gondot fordított a kormány, az otthoni betegápolást végző civil szervezetekre úgy tekintett, mintha nem is léteznének. Ráadásul se a helyi, se a megyei önkormányzattól nem érkezett támogatás részükre. „Az igaz, hogy Maros Megye Tanácsa minden pályázatot visszavont, kivéve a szociális szervezetek számára meghirdetett támogatásokat, azonban ezek elbírálása, odaítélése ugyanolyan lassan megy, mintha nem lenne járvány. Ha hozzá is jutunk a támogatáshoz, arra csak júliusban számíthatunk” – részletezte Ábrám Noémi, hozzátéve, hogy a szervezet viszont kétszer is részesült a magyar állam támogatásában. Első körben kisebb mennyiségű maszkot, fertőtlenítőt, kesztyűt és köpenyt kaptak, második körben már jelentős mennyiségű, 12 ezer maszk érkezett Magyarországról.

A Gyulafehérvári Caritas március második felétől felfüggesztette a különböző tevékenységeit, a gyermekprogramokat, a fogyatékkal élők fejlesztését, illetve más, csoportos foglalkozásokat – mondta Ludescher László ágazati igazgató, hozzátéve, hogy

az otthoni beteggondozás a biztonsági intézkedések betartásával folyamatos,

az alapszolgálat mellett élelmiszercsomagokat is szállítottak a rászorulóknak. Volt egy-két olyan család, akik elővigyázatosságból nem igényelték a szolgáltatást, vagy az is előfordult, hogy a Caritas munkatársai, miután tudomásukra jutott, hogy külföldről tért haza egy családtag a gondozott közvetlen környezetébe, felfüggesztették a szolgálatot.

A Caritas ágazati igazgatója viszont sikeresnek nevezte az Udvarhelyszéken működő idős mentálhigiénés csoportokkal végzett online foglakozásokat, ahogy az önkormányzatokkal történő együttműködést is, ugyanis a mélyszegénységben élő, megélhetés nélkül maradt családokat segítették élelmiszercsomagokkal.

Az unitárius egyház Gondviselés Segélyszervezete Háromszéken az önkormányzatoknak a bevásárlásban segített – mondta érdeklődésünkre Gazdag Ildikó, a szervezet helyi vezetője. Marosvásárhelyen a Gondviselés Segélyszervezet az Unitarcooppal működött együtt. Főleg a rendszeres bevásárlásban, a gyógyszerek beszerzésében, a számlakifizetésben segítettek az arra rászorulóknak. Munkatársaik közül senki nem betegedett meg az óvintézkedéseknek köszönhetően, ahogy a gondozottak közül sem érintett senkit a koronavírus járvány – számolt be Gergely Orsolya, az Unitarcoop munkatársa.