Cigi, alkohol, energiaital már 5–6. osztályban

Noha a kábítószerhasználat is komoly gondot jelent a székelyudvarhelyi diákok esetében, összességében mégis az alkoholfogyasztás a legnagyobb probléma – derült ki a Szinfotour felméréséből, amelyet több mint 2500 tanuló bevonásával végeztek el. A szervezet helyiséget szeretne biztosítani egy pszichológusnak, akivel az iskola falain kívül is beszélgethetnek a témáról a fiatalok.

Középiskolában az enyhébb drogokat is kipróbálják. Azzal összességében mindenki egyetértett, hogy bár a droghasználat is jelentős probléma a fiatalok körében, a legnagyobb gondokat az alkoholfogyasztás okozza Székelyudvarhelyen.

Ilyés Emőke, a projekt koordinátora a sajtótájékoztató részeként mutatta be a Szinfotour új, naprakész, ingyenes kalauzát, amelyben udvarhelyszéki turisztikai desztinációkat – egyebek mellett szórakozóhelyeket, éttermeket, látnivalókat – javasolnak az idelátogatóknak. Ezeket a turizmusban érintett vállalkozókhoz is eljuttatták.

Városi túrák



Péter Ildikó, a Szinfotour munkatárasa arról számolt be, hogy rendhagyó várostúrát szerveztek a helyi diákoknak Várostól a plázáig címmel Székelyudvarhelyen, ahol a jellegzetes épületek és helyszínek történetét mutatták be fiatalos és olykor humoros módon. A túravezető azt tapasztalta, hogy számára is meglepő módon az iskolák érdekelték a legjobban a tanulókat, szemben a korabeli diákok életének bemutatásával. A tervek szerint ősszel megismétlik a különleges várossétát, amelynek központjában Tamási Áron személye fog állni. Ezekkel párhuzamosan a turistáknak is szerveznek különleges városbemutatókat.