Chips lesz a gyergyói pityókából Barabás Orsolya • 2019. szeptember 21., 13:17 2019. szeptember 21., 13:17 HIRDETÉS A gyergyói határban javában szedik a pityókát, naponta mintegy százan dolgoznak, egy moldvai és egy helyiekből álló csapat igyekszik minél előbb begyűjteni a termést. Munkájukat nehezíti az elmúlt hetek száraz időjárása miatt keletkezett nagy mennyiségű por.

Közepes mennyiségű, jó minőségű pityóka termett Gyergyóban • Fotó: Barabás Orsolya

Burgonyatermesztés szempontjából nehéz volt az idei esztendő, hiszen olyan éghajlati tényezőkkel kellett szembenézni, amilyen az elmúlt években nem volt. „Eső is volt elég, száraz időszak is, csak éppen nem akkor, amikor kellett volna. Emiatt nehéz volt a kultúrnövények karbantartása, a korábbi nagy mennyiségű csapadék miatt a betegségek ellen is alig tudtuk felvenni a harcot” – magyarázta Ferencz Béla, az Agromec Rt. igazgatója. HIRDETÉS Az elmúlt éjszakák fagyos időjárása még nem ártott a termésnek, de komoly károk keletkeznének az ipari jellegű burgonyában, ha továbbra is nyolc fok alatti hőmérséklet lenne. Ilyenkor ugyanis a pityókában található fehérje cukorrá alakul, és emiatt már nem lesz szép színe a chipsnek. A gyergyói burgonyából ugyanis továbbra is chips készül, a mezőgazdasági társaságnak évek óta szerződése van egy bukaresti vállalattal, illetve idén már a brassói chipsgyártókkal is megállapodást kötöttek – tudtuk meg. Jó ára van a burgonyának A korábbi évekhez képest jóval hamarabb beérett a gyergyói pityóka, így a megszokottnál tíz nappal korábban már neki tudtak fogni a szedésnek. „Már túl vagyunk a háromnegyedén, a szerződési kötelezettségeinknek nagyjából eleget tettünk, de még mindig van ipari burgonya a földben, és közben nekifogtunk a fogyasztási krumpli szedésének is” – árulta el Ferencz Béla.

• Fotó: Barabás Orsolya

A gyergyói pityókának idén jó ára van, hiszen míg tavaly egy lej körül tudták értékesíteni kilóját, idén már kezdetben 1,20 lej kértek érte, mert kevés volt a korai burgonya, most pedig már 1,60 lejt is kell fizetni egy kilogrammért. Ez a tendencia kedvez a termelőknek, ellenben rossz hír azoknak, akik sok pityókát esznek. Romák és medvék garázdálkodnak a pityókaföldeken A mezőgazdasági társaság a megszokott közel kétszáz hektárnyi területen termeszt pityókát. Az idei termés közepesnek tűnik, a minősége azonban jobb, mint az előző években. „Amennyivel kevesebb termett, annyival jobb a minősége. Sok fajtával dolgozunk, ipariból és fogyasztásiból is van öt-öt fajta. Változó, hogy melyik válik be jobban, például ami tavaly nem kedvezett, az idén jó minőségű lett. Fogyasztási burgonyából is próbálkoztunk új fajtákkal, és úgy tűnik, hogy ezek jól vizsgáztak, beváltak. Még körülbelül tíz napra van szükség, hogy az összes burgonyát kiszedjük” – részletezte Ferencz Béla.

• Fotó: Barabás Orsolya