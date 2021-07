Célegyenesben a Sapientia csíkszeredai épületének felújítása

A felvételivel kapcsolatos oktatási kínálat mellett a megújult épületet is bemutatták kedden a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán a sajtó képviselőinek. Ősztől több mint nyolcszáz hallgató képzése kezdődhet el jelenléti oktatással a megújult helyszínen.

ami meglátásunk szerint sikerült is. Az oktatás jelentős része a félemeleten zajlik majd; az új elrendezés szerint pedig az étterem a földszintre került, amely esetében folyamatban van a megfelelő szolgálató kiválasztása. Jelentős előrelépés, hogy a kollégiumi férőhelyek száma háromszáz főre emelkedett.

Bodor Zsolt dékánhelyettes körbevezetett az épületben. Mint mondta, a legutóbbi munkafázis 2018-ban kezdődött, amely során kül- és beltéri munkálatokat is végeztek.

Elköltöztették a főbejáratot egy tágasabb, nyitott részre, beépítették a tetőteret, amely 800 négyzetméter hasznos felületet jelent a továbbiakban, de bővült a nagy előadóterem (aula) is

A folyosók falain új dizájn segíti a könnyebb tájékozódást, hamarosan pedig a tűzoltórendszer kiépítése következik. Mint mondta, erre meg kell várni a hatósági engedélyt, amely hosszabb folyamat. A munkálatok befejezésére így hosszabbítási kérelmet nyújtottak be, ez azonban a működést nem fogja befolyásolni.

A dékánhelyettes jelezte, a legutolsó munkafázis költségei 4,5 millió euró fölé rúgnak, amely kizárólag magyar állami támogatásból valósult meg, csakúgy mint az egyetem működése.

Beiratkozás július 12–21. között

Lázár Ede, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának dékánja elmondta, hogy az oktatási kínálat a korábbi évekhez hasonlóan alakul: gazdaság-, humán-, társadalom- és mérnöktudomány területekre lehet beiratkozni. A 13 alapképzéses szak mellett 5 mesterképzés is indul, így összesen 322 tandíjmentes és 240 tandíjköteles hely van meghirdetve. Utóbbi esetében továbbra is 250 euró a tandíj, a mesteri szakokon pedig ez az összeg 500 euró. A felvételire való jelentkezés továbbra is online fog történni július 12–21. között ezen a felületen, az eredmények kihirdetésére pedig július 23-án kerül sor.