Cáfolja az RMDSZ, hogy Marosvásárhelyen kiegyezett a liberálisokkal

A szavazás fontosságára figyelmeztetett Péter Ferenc. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Marosvásárhelyen szórólapok jelentek meg, amelyeken az áll, hogy az RMDSZ és PNL politikai megállapodást kötött, az iraton rajta van Péter Ferenc megyei RMDSZ-elnök aláírása is.

Péter Ferenc szerint a kampány utolsó száz méterén a politikai ellenfelek próbálják félrevezetni a magyar szavazókat, s félő, hogy vasárnap a csalástól sem fognak visszariadni.

Engedélyem nélkül használták fel az aláírásomat, ezért a mai nap folyamán feljelentést teszek irathamisítás miatt. Egy nem létező dokumentumra tették rá az aláírásomat a tudtomon kívül

– hangsúlyozta Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke.

Maros Megye Tanácsának elnöke kiemelte: „Dorin Florea és egykori jobbkeze, Claudiu Maior, aki most a polgármesteri tisztségre pályázik, azt a látszatot akarják kelteni, hogy nincs tétje a választásnak, mert egyesek már előre eldöntötték, hogy miként fog működni a város a választások után. Arra kérek mindenkit, ne dőljenek be ennek a hazugságnak. A választásnak nagyon komoly tétje van, mégpedig az, hogy Marosvásárhelyen végre beindul a fejlődés és emelkedő pályára kerül a város, vagy még inkább lemaradunk és elszigetelődünk. Vasárnap arról is döntünk, hogy folytatjuk az eddig megkezdett munkát Maros megyében, vagy arra a rendszerre bízzuk a megyét, amely Marosvásárhely fejlődését megakadályozta 20 éven keresztül”.

HIRDETÉS

Péter Ferenc arról is beszélt, hogy bízik a magyar közösség bölcsességében, és arra kért mindenkit, hogy vasárnap már az első órákban menjen el szavazni.