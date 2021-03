Cáfolja a rektor, hogy gócpont lenne az orvosi egyetem bentlakásában

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A román sajtónak egyik egyetemista lány mesélte, hogy legalább negyven, az orvosi egyetemen tanuló diák van karanténban, nagy többségük a bentlakásban lakik. A lány azt állította, hogy azok, akik tünetmentesek, bejárnak a gyakorlati órákra, vizsgákra. A Marosvásárhelyi Rádió román szerkesztőségének nyilatkozó rektor cáfolta az állításokat, hozzátéve, hogy városi szinten kézbe tartják a helyzetet, nincs ok aggodalomra. Azt is elmondta, hogy az orvosi egyetem diákjainak nagy része igényelte és meg is kapta a védőoltást.

HIRDETÉS

A Maros megyei prefektúra jelentése szerint az elmúlt 24 órában jelentősen megugrott a friss fertőzöttek száma, 172 új esetet azonosítottak, míg előző nap csak 120 új koronavírusos beteget vettek nyilvántartásba. Az új esetekkel 19 939-re emelkedett a járvány kezdete óta megbetegedett személyek száma. Egy híján 300 személy szorul orvosi ellátásra, míg 148 személy otthonában lábadozik. Karanténban megyeszerte 1197-en vannak. A halálesetek száma az elmúlt 24 órában nem változott, továbbra is 614, koronavírus-fertőzéssel összefüggésbe hozható elhalálozást tartanak nyilván.