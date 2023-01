„Vannak még kimondatlan magyar gondolatok, nekünk kell megfogalmaznunk ezeket”

Ma is tennünk kell a szabadságunkért, ahogy ezt tette annak idején Petőfi Sándor is – ez az egyik üzenete a Székelyudvarhelyen megtekinthető Magyar vagyok – Petőfi 200 nevet viselő reprezentatív kiállításnak, amit szombaton nyitottak meg.

– mondta. Hangsúlyozta, a költő nem lett a múlt fosszíliája. „A mai napon azért sem kellenek szavak, mert beszél hozzánk, szinte már kiált hozzánk maga az esemény is. Az alaphangot pedig a kiállított alkotások adják, amelyeken keresztül hallhatjuk és láthatjuk, nem csak a neves képzőművészek gondolatait a költőről, hanem – ha figyelünk – magát a költőt is” – közölte. Hiszi, hogy 200 évvel a születése után is itt van köztünk Petőfi, amit a tárlat „jó rádióantennaként” felerősít. Szerinte

„Nagyon remélem, hogy nem csak egy múltba tekintő, hanem jelent és jövőt is alkotni képes energia szabadul fel ezen kiállítás során is – fejtette ki. Mint elmondta: Petőfiről sok mindent neveztek el, most pedig egy nemesebb, Petőfi témáját érintő kortárs kiállítást tekinthetünk meg Székelyudvarhelyen is.

„Ez egy nagyon fontos megtestesülése annak az információnak, amit Petőfi hordoz.