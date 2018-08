Butikfesztiválon járt már?

A színes zenei felhozatal mellett a butikfesztiválként meghatározott Awake-en a kortárs művészeknek is lehetőséget nyújtanak a bemutatkozásra, illetve tematikus beszélgetések is lesznek, ahol környezetvédelemről, informatikáról, tudományos témákról társalognak meghívottak és fesztiválozók. Az Awake pénteken kezdődik Gernyeszegen, Marosvásárhelyről pedig buszok indulnak a helyszínre.

Hétvégén belakják a fesztiválozók a gernyeszegi Teleki-kastélyt. Archív • Fotó: Petru Cojocaru

Fontos Maros megye számára, hogy visszakerült a fesztiváltérképekre – nyilatkozta keddi sajtótájékoztatóján a Maros megyei önkormányzat elnöke. Péter Ferenc kiemelte, reméli, hogy a fesztivál által is több turista jön a megyébe, megismerik a kikapcsolódási lehetőségeket, és viszik jó hírnevét nemcsak Gernyeszegnek, hanem az egész megyének.

Laura Coroian fesztiváligazgató arról is beszélt, hogy az Awake tulajdonképpen egy butikfesztivál, amelyet nem egy végtelen létszámú közönségnek szerveznek, hanem

szeretnék behatárolni a fesztiválozók számát a napi tízezerben,

és a szórakozás, illetve bulizás mellett észtágító, beszélgetős programokat is szerveznek, ugyanakkor helyet biztosítanak a kortárs művészeteknek is.

A nyolchektáros Teleki-kastély kertjében idén is két színpad lesz, több tíz fellépővel, de lesz könyvtár, pihenő- és beszélgetőhely, vetélkedők. A Maros megyeiek számára érdekes fénypontja lehet a fesztiválnak, hogy

szombaton a Vita de vie együttes a Marosvásárhelyi Filharmónia zenészeivel koncertezik.

A fesztiváligazgató azt mondta, külön hangsúlyt fektetnek a helyszínt biztosító Teleki-kastély értékeinek bemutatására, illetve a környezettudatosságra:

minden díszletet fából, vászonból és újrahasznosítható anyagból készítettek el.

A pénteken kezdődő és vasárnap éjfél után véget érő Awake fesztivállal egy időben a Teleki-kastélyban megtartják az Artdoor találkozót is, amely lehetőséget biztosít a kortárs művészeknek, hogy bemutatkozzanak. Kim Attila építész elmondta, idén is meghirdették az Artdoor versenyt, építészeket és képzőművészeket biztatva arra, hogy a Teleki-kastély kertjében lévő szobrokat újraértelmezve, abból ihletődve alkossanak. Érdekes szabadtéri alkotások születtek, amiket a fesztivál ideje alatt meg lehet tekinteni a kastélyparkban, és pénteken három órakor díjazzák is azokat.

„Fel akarjuk hívni a fiatalok figyelmét az épített örökségre, hiszen valljuk, ha megismerik a műemlékeket, jobban odafigyelnek rájuk, és fontos lesz számukra azok védelme. A kiállítással és a beszélgetésekkel is az a célunk, hogy felmutassuk a csodálatos barokk Teleki-kastély értékeit.”

Buszok, árak



A pénteken kezdődő fesztiválra Marosvásárhelyről külön járatokat indítanak, amelyek pénteken, szombaton és vasárnap délután három órakor indulnak a Sportcsarnok elől (amikor a buszok megtelnek), és éjszaka négy óráig szállítják vissza a városba a fesztiválozókat. Egy jegy ára 5 lej. A fesztiválra napijegyet is lehet váltani 120 lejért.