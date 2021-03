Törvény van, alkalmazni még nem lehet • Fotó: Barabás Ákos

A szelektív hulladékgyűjtésről szóló szabályozás kiegészítéseként jelent meg a komposzttörvény, amely idén, február 20-án lépett életbe, és amely kimondja, hogy a köztisztasági vállalatok össze kell gyűjtsek a lakóktól a komposztálható anyagokat, ugyanakkor tiltja a faágak, nyesedékek, komposztálható hulladék elégetését. A törvényhozók szerint fontos szabályozni, hogy a komposztálható anyagokat nem szabad elégetni, mert az égés során felszabaduló anyagok szennyezik a levegőt, károsak az egészségre.

A tavasszal és ősszel végzett levegőmérésből jól kimutatható, hogy sokkal szennyezettebb a levegő, amikor az összegyűjtött leveleket, kerti hulladékot égetik.

Mi komposztálható?

A Maros Megyei Környezetőrség igazgatója, Székely Annamária a Székelyhonnak elmondta, hogy bár törvény van, a technikai előírások hiányoznak, így nincs leszögezve, hogy a törvényhozók szerint mit lehet komposztálni, illetve mit és milyen feltételek között kell átvegyen a köztisztasági vállalat. Az igazgató arról is beszélt, hogy bár vannak olyan városok, például Hargita megyében, ahol működik a szelektív szemétgyűjtés és a háztartási, komposztálható anyagot is átveszik a lakosságtól, Maros megyében, Marosvásárhelyen erre egyelőre nincs lehetőség.

Helyi szinten kellene erre odafigyelni

Székely Annamária azt is elmondta, hogy már most, az előírások hiányában is büntethetnek a környezetőrség felügyelői, ha valaki komposztálható anyagot éget, de ezt teljesíteni lehetetlen. Maros megyében négy, Hargita megyében három, Kovászna megyében pedig mindössze két ellenőrző csapat van a megyei környezetőrségeknél, így képtelenség, hogy mindenhol jelen legyenek.

Amikor egy 50 kilométerre lévő helyszínről telefonálnak, hogy valaki égeti a leveleket, fanyesedékeket, amíg kiérnek a helyszínre, már híre-hamva sincs az égetésnek.

Az illetékes szerint ezen törvény alkalmazásában nagy felelőssége kellene legyen a helyi polgármesteri hivataloknak, helyi rendőrségnek is, hiszen ők közelről tudnák felügyelni az avarégetést.

Az ellenőrzés és büntetés jogát azonban a környezetőrségre hárították. Megkérdeztük továbbá azt is, hogy mit tegyenek azok a gazdák, akiknek kertjében valamilyen súlyos betegség támadja meg a gyümölcsfákat, és csak a beteg részek elégetése akadályozhatja meg a terjedést. Székely Annamária elmondta, hogy ilyen esetben a polgármesteri hivatalokban engedélyt lehet kérni a tűzgyújtásra, égetésre, és azután gond nélkül el lehet, el kell pusztítani a beteg faágakat, törzseket. Ellenkező esetben a bírságok magánszemélyek esetében 400 lejtől 800 lejig terjednek, jogi személyeknél pedig 10 és 20 ezer lej között mozognak.