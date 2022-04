Bűncselekmény lett a szemét égetése és elásása, nagyobb bírság jár a tarlóégetésért

Egy frissen elfogadott sürgősségi kormányrendelet értelmében tilos minden fajta hulladék, anyag vagy tárgy felgyújtása, valamint a szemét elásása Romániában. Ezekért vagy a hulladék nem megfelelő helyen történő kidobásáért nemcsak pénzbírság, hanem akár 3-tól 5 évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható. Emellett a tarlóégetés miatt kiszabható bírság értékét is emelték.

Nagyobb bírságok

„Az illegális szemétégetés jelentősen szennyezi a környezetet, a levegőbe jutó károsanyagok rontják városaink és falvaink levegőminőségét, veszélyeztetve ezzel a lakosság egészségét is. Ezért mostantól szigorúbban lépünk fel ellene, bűncselekmény kategóriába soroltuk a szemétégetést és a hulladék elásását” – idézi az RMDSZ közleménye Tánczos Barna nyilatkozatát.

A tárcavezető arra is kitért, hogy sürgősségi rendelet által szigorítottak a tarlóégetésre kiszabható bírságokon is. „Ezzel a jogszabállyal növeltük a tarlóégetésért kiszabható büntetési tételeket is. Meg kell állítanunk ezt a felelőtlen gyakorlatot.