Buli a javából: ilyen volt a VIBE Fesztivál első napja – fotók

Akik székely népviseletben mentek be dolgozni

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes két évvel ezelőtt hagyományt teremtett, amelyet idén is folytatott, így az Ezer Székely Leány napját megelőzően, idén is megtartották a Székely Népviselet Napját. Ez abból állt, hogy felhívásukra sokan népviseletben mentek be a munkahelyükre.