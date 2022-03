Buktatókat is rejt a népszámlálás online része

Egy hete kezdődött el a népszámlálás önkitöltős szakasza, szombatig csaknem hatszázezren éltek is ezzel az online lehetőséggel. Az elmúlt hét tapasztalatai azonban rámutattak a rendszer buktatóira is: legfontosabb, hogy el lehet küldeni a kérdőívet úgy is, hogy nem jutottunk el a végére. Sokan éppen azzal telefonáltak a Népszámlálás.ro csapatához, hogy nem is szerepel a kérdőívben etnikum vagy anyanyelv, mert hamarabb elküldték a kérdőívet.

A március 14-én elindult online népszámlálás az Autorecenzare.insse.ro honlapon zajlik, az első két nap akadozott a rendszer a leterheltség miatt, bár még előfordulnak kapcsolódási problémák, egyre inkább ritkulnak. Szombatig a becsült lakosság mintegy 3 százaléka, majdnem 600 ezer személy került be a népszámlálás adatbázisába – tudtuk meg Barna Gergő szociológustól, a Népszámlálás.ro kampánykoordinátorától, akit az elmúlt napok tapasztalatairól, a kitöltések során felmerülő buktatókról kérdeztük. Hirdetés Hirdetés A szakértő elmondta, ez a kitöltöttségi arány egyelőre jónak számít, bár azt még nem tudják, hogy ezek közül hányat érvényesítenek, fogadnak el a statisztikai hivatal munkatársai. „Az érvényességet hét napos csúszással lehet ellenőrizni, tehát az első kitöltők esetében is csak ezután derülnek ki az eredmények. Az biztos, hogy van egy hitelesítési eljárása a statisztikai intézetnek, de nem tudjuk még, hogy pontosan hogyan működik. Megtörténhet, hogy a részben kitöltött kérdőíveket nem fogadják el, ilyenkor újra ki kell tölteni” – fogalmazott a szociológus. Túl könnyű „befejezni” Az elmúlt napok tapasztalata azt mutatja, hogy az online módszer legnagyobb problémája, hogy a kérdőíveket le lehet zárni úgy is, hogy nem válaszoltunk minden kérdésre.

Az online platform úgy működik, hogy bármikor rá lehet kattintani a »Complete Interview« gombra, amely csábítóan ott is lebeg a kérdések alatt, és ha picit is figyelmetlenek vagyunk, bármikor megnyomhatjuk azt, hogy akkor mi befejeztük a kérdőívet, és be is tudjuk küldeni

– mutatott rá a legtöbb problémát okozó helyzetre a szociológus. Hozzátette, hogy bizony sokan hívták fel a telefonos tudakozójukat azzal a problémával, hogy hát nincs is etnikumra vonatkozó kérdés az űrlapban, ami azt jelenti, hogy ezek a személyek hamarabb lezárták a kérdőívet, minthogy annak a végére jutottak volna. Barna Gergő hangsúlyozta,

az etnikumra vonatkozó kérdések szinte a végén vannak a kérdőívnek, ők hangsúlyozzák is, hogy senki se zárja le addig, amíg nem ment ezen át.

Amúgy érdemes lehet megjegyezni azt is, hogy két év alatti gyerekek esetében éppen az etnikum, anyanyelv és felekezeti hovatartozás az utolsó kérdéscsoport, 2 és 15 év közöttiek esetében ehhez még az iskolázottságra, foglalkoztatottságra vonatkozó kérdések jönnek, a 15 év fölöttiek esetében pedig a koronavírus-járvány hatása az életünkre lesz az utolsó kérdés. Figyeljünk arra, hogy ezek előtt ne zárjuk le a kérdőívet.

Ha elrontottuk Megtudtuk, aki elrontotta, annak van lehetősége a javításra, csakhogy az „fájdalmas”, mert teljesen elölről kell kezdje a háztartás és a családtagok regisztrációját, s az ígéretek szerint a statisztikai hivatal az utolsó beküldött űrlapot fogja figyelembe venni. A kampánykoordinátor ugyanakkor elmondta, hogy a regisztráció után minden személyre jön egy külön e-mail, amelyet megnyitva tölthetjük ki a családtagok adatait. Itt fontos figyelni a személyi számot, mert megtörténhet, hogy nem ugyanolyan sorrendben jönnek az e-mailek, ahogy regisztráltuk, s mondjuk a feleség személyi számára a férjet regisztráljuk, vagy problémák adódhatnak ilyenkor abban, hogy a családon belüli viszonyokat hogyan kategorizáljuk be. A nem akkreditált egyetemek problémája A következő leggyakoribb gond még az egyetemi végzettségek kapcsán merült fel, mert csak azok az egyetemek vannak a kérdőív jegyzékébe foglalva, amelyek adott időpontban akkreditálva voltak.

Így történik meg például, hogy a Sapientia egyetemen végzettek bizonyos időintervallumban nem találják meg a Sapientiát, mert az adott szak nem volt akkreditálva akkor még, és így egy másik egyetemen védték meg szakdolgozatukat. Itt az a megoldás, hogy azt az egyetemet kell kiválasztani, amelyiken az államvizsgát lefolytatták

– magyarázta Barna Gergő. Rámutatott, ugyanígy probléma az is, hogy működnek Romániában külföldi egyetemeknek kihelyezett tanszékei, mi pedig, ha azt választjuk, hogy külföldi egyetemen végeztünk, akkor azt feltételezi a rendszer később, hogy mi éltünk bizonyos ideig külföldön, holott ez nem igaz, hiszen akár távoktatásban is elvégezhettük az egyetemet. Szűkebb réteget érint, de hasonló probléma merül fel a katolikus papok esetében is, akik a 60-as, 70-es években nem tudják beírni a gyulafehérvári teológiát, mert nem volt akkreditálva. Számukra azt javasolták, hogy a legvégén a bejegyzés mezőbe írják majd be. Problémákat okoz a munkaadó ágazati besorolása is, vagyis, hogy milyen területen dolgozik az illető, milyen CAEN-kód alatt. Barna Gergő elmondta, ehhez segítségül létrehoztak a Népszámlálás.ro-n egy külön aloldalt, ahol magyarul is, románul is meg lehet találni egyszerűen a CAEN-kódokat. Ha nem találjuk a magyar nyelvválasztás lehetőségét A nyelvválasztás esetén is akadhat nehézségünk. Amikor belépünk a kérdőívbe, fent jobboldalt választhatunk nyelvet, de bizonyos képernyőfelbontásoknál nem látszik a magyar, de a román sem, mert ezek a lista végén vannak. Ilyenkor az a megoldás, hogy le kell kicsinyíteni a böngésző képernyőjét, ezt megtehetjük a CTRL és a – (mínusz) egyidejű megnyomásával – tudjuk meg Barna Gergőtől. A szociológus a Székelyhonnak elmondta, jelezték ezeket a problémákat a statisztikai hivatalnak, és remélik, hogy hamarosan megoldás is születik mindezekre. De addig is

azt javasolják, hogy fogjunk neki az online kitöltésnek, mert segítség van: felhívhatjuk a Népszámlálás.ro csapatát, de chatboton is kérdezhetünk, ha elakadunk. Napi 40-50 kérdést kap is a csapat, amelyre mind igyekeznek válaszolni. Akinek pedig nincs eszköze, vagy nem boldogul egyedül a világhálón, azoknak javasolják, hogy menjenek el a település összeíró pontjára, ahol a kitöltést számlálóbiztos segíti, aki fel van készülve a hasonló problémákra.

Nagyon sok embert érdekel még a szabadnapok kérdése is. Mint megtudtuk, az online kitöltés után járó szabadnapot a kérdőív érvényesítése után lehet igényelni, és mindazok kaphatnak, akiknek a személyi számára van beküldve adatlap, tehát függetlenül attól, hogy ki és hol töltötte ki ezeket „Voltak sokan, akik múlt hétfőn azt gondolták, hogy kitöltik és akkor másnap már nem kell bemenjenek. Ez egy picit bonyolultabb ennél, de az érvényesítés után kérhető és egy éven belül kiadhatja a munkaadó” – összegzett a Népszámlálás kampánykoordinátora.