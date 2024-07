Büfé, csomagmegőrző is kell a buszpályaudvarra

Májusban nyitották meg a busztársaságok és az utasok előtt a csíkszeredai felújított buszpályaudvart, ahol a napokban újabb változás történt. A Villanytelep utca felújítása miatt ugyanis mindeddig nem használhatták a helyközi és megyeközi útvonalakat kiszolgáló buszok az utcából nyíló bejáratot, és a számukra fenntartott beállóhelyeket sem. Mivel a felújítás elkészült, és az utcát megnyitották a forgalom előtt, most már az autóbuszok is be tudnak onnan jutni a a pályaudvarra – tudtuk meg Demény Attilától.