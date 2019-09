Budapestről, bravúros szereposztásban érkezik a Szomorú vasárnap

Bravúros szereposztásban, a budapesti Madách Színház vendégelőadásában érkezik Marosvásárhelyre Müller Péter – Seress Rezső Szomorú vasárnap című zenés darabja. A négy alkalommal is műsorra tűzött előadásban többek közt Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter is látható, de a Seress-slágerek is igazán vonzóak lehetnek a nagyérdeműnek.