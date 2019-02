Brazil alkotás és rövidfilmek a Berlini Filmfesztiválon

Képkocka a Marighella című filmből • Fotó: Marighella/IMDb

A Berlinale shorts szekcióban az alábbi filmeket láttuk:

Mot Khu Dat Tot (Blessed Land)

2019-es vietnámi film Pham Ngoc Lan rendezésében

Anya és fia egy sírt keresnek a temetőben. Egy másik család tagjai, apa és lánya a golfpályán vannak. A két tér egymás közelében van, egyik a másik kárára terjeszkedik. A közeli patakban, egy-egy kiszáradni látszó részen halak vergődnek a vízben. Kafkai képek és hangulat.

Umbra

2019-es német film. Rendezték: Florian Fischer és Johannes Krell

Az erősödő fényt kiteljesedő sötétség váltja. Árnyak: levegőben, földön és a vízben. Az alkotók különleges fényjelenségeket filmeztek és azokat használtak fel a filmhez. Minimalista filmpoézis.

Can’t you see them? – Repeat

Rendezte Clarissa Thieme 2019, Németország, Bosznia Hercegovina

A délszláv háború első szakaszát elszenvedő Szarajevóban tálaljuk magunkat. Az alkotók egykori amatőr videókra építik a filmet és interjú részletekkel egészítik ki azokat. Különleges fényjátékkal adjak vissza az eredeti videót forgató 16 éves fiú remegő kameramozgását.

How to Breathe in Kern County

USA, 2018, Chris Filippone

Kezdetben egy fotóprojektre készült a rendező, amelyben a Kern régió légszennyeződését akarta dokumentálni. Miután megismerkedett a nehéz fizikai munkát végző lakók hétköznapjaival, úgy döntött egy rövid filmben mutatja be életüket. Egyetlen közösségi kikapcsolódási lehetőség áll a lakók rendelkezésére, és az is csak tovább szennyezi a levegőt: éjszakánként autóversenyeket szerveznek.

Lidérc úr (2019)

Tóth Luca filmje, magyar, francia animáció

Az animációs film lelki történéseket mutat be. Szeretet adni és szeretetet elfogadni. Ha sikerül, akkor egyre bátrabban indulhatunk el fölfedezni a világot. Kint és bent.

Në Mes (In Between)

Samir Karahoda, Koszovó, 2019

Mintha kihalt falvakat látnánk, de nem régi omladozó házakkal, hanem teljesen új, utcarészeket alkotó, lakatlannak látszó házakkal. Majdnem kizárólag csak idős személyek bukkannak fel a rövid filmben, akik idegenben dolgozó (fiú)gyerekeiknek építik a hatalmas, többszintes otthonokat. Ők azonban csak a pihenőszabadságuk alatt látogatnak haza, amikor a hagyományos zene és tánc kíséretében ünnepeknek, majd újra visszatérnek Nyugat-európai munkahelyeikre. A hétköznapokban rendszeresen felcsendül a müezzin imára hívó hangja, melyet a házak kivilágítatlan ablakainak képsora kísér(t).

Teddy-díjat kapott Buda Anna Flóra Entropia című alkotása

Buda Anna Flóra Entropia című animációja kapta a 69. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon (Berlinale) a rövidfilmes kategóriában a Teddy-díjat, a hagyományos nemi identitásoktól eltérő szexuális önazonosságok témáját megjelenítő filmművészetnek szentelt elismerést, a független zsűri által odaítélt díjat péntek este adták át a német fővárosban. Buda Flóra Anna az Entropiával diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Animáció tanszékén. Témavezetője és a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült alkotás egyik producere Fülöp József, a MOME rektora. A tízperces animáció három párhuzamos univerzumot mutat be. Egy-egy fiatal nő él bennük különböző körülmények között. A rendszerbe véletlenül bekerül egy légy, amely képes átjárni a három világ között. Meg is nyit egy kaput, amelyen keresztül a lányok elindulhatnak egymás felé. Az Entropia a Berlinale rövidfilmes versenyporgramjában szerepel, egy másik magyar animációval, Tóth Luca Lidérc úr című munkájával együtt.

A Berlinalén számos független – nem a fesztivál vezetői által összeállított – zsűri oszt ki díjat, például a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (FIPRESCI), az Amnesty International nemzetközi civil jogvédő szövetség németországi szervezete, vagy a katolikus média világszövetség (SIGNIS) és a protestáns egyházak nemzetközi filmes testülete, az INTERFILM közös, ökumenikus zsűrije. Az egyik ilyen díj a Teddy, az LMBTQ-közösség (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer emberek) egyik legrangosabb filmes elismerése. A Berlinale programjában megjelenő olyan alkotások és művészek támogatását szolgálja, amelyek, illetve akik a közösség ügyeit „a társadalom széles körében megjelenítve hozzájárulnak a tolerancia, az elfogadás, a szolidaritás és az egyenjogúság erősítéséhez” – áll a díj honlapján közölt ismertetőben. A 1987-ban alapított elismerésnek négy kategóriája van (legjobb rövidfilm, legjobb dokumentumfilm vagy filmesszé, legjobb játékfilm, a zsűri díja), az idén 33. alkalommal osztották ki.

A vasárnapig tartó 69. Berlinalén 74 országból 400 filmet mutatnak be. A díjakat szombat este adják át. Az utolsó nap a szekciók díjazott filmjeit vetítik. A német főváros filmfesztiválja a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás nemzetközi szemlék sorában.