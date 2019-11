Bővült a sepsiszentgyörgyi térfigyelő rendszer

A helyi rendőrség huszonhárom újabb térfigyelő kamerát szerelt fel Sepsiszentgyörgyön, így most már összesen nyolcvankilenc kamera működik a város területén. Az önkormányzat sajtóirodájának tájékoztatása szerint az új kamerákat tizenöt ponton szerelték fel.

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

A legtöbb készülék az Őrkő negyedi útkereszteződések közelébe került. Céljuk a megelőzés, így próbálják elbátortalanítani azokat, akik valamilyen kihágás elkövetését fontolgatják. A kamerák által rögzített felvételekkel a nyomozóhatóságok munkáját segítik, a Kovászna megyei rendőrségtől vagy az ügyészségtől szinte naponta érkeznek kérések a helyi rendőrséghez, hogy bocsássák a rendelkezésükre a felvételeket.

A kamerák segítségével nemcsak a bűncselekményeket lehet visszakövetni, hanem az elkövetők személyazonosságát is ki tudják deríteni. Sepsiszentgyörgyön négykamerás összetett rendszerek is működnek, amelyek több szögből rögzítik a felvételeket. A város bejáratánál például több kamera is van, amelyek

nemcsak a forgalmat, hanem a rendszámokat is rögzítik.

Figyelik a tereket, a forgalmas útkereszteződéseket, a főteret. A rendszerek mozgathatók, tehát ha úgy ítélik meg, hogy valahol nagyobb szükség van rájuk, egyszerűen áttelepítik. A felvételeket a helyi rendőrségen harminc napig tárolják.

A térfigyelő rendszerekkel eredményesen szorították vissza a vandalizmust a városban, korábban sok bosszúságot okoztak az összefirkált falak, kitört lámpaoszlopok, facsemeték, megrongált vagy felgyújtott kukák, ám hasonló esetek ma már nagyon ritkán fordulnak elő.