Bővül és megújul az erdőszentgyörgyi járóbeteg-rendelő

Így néz ki jelenleg az épület, amelyet fel fognak újítani és ki fognak bővíteni • Fotó: Erdőszentgyörgyi önkormányzat

Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere és Simion Creţu, a Központi Fejlesztési Régió igazgatója hétfőn aláírták azt a támogatási szerződést, amely alapján több mint 7 millió lejből korszerűsítik és bővítik a járóbeteg-rendelőt az Erdőszentgyörgyi Városi Kórházban. A beruházás teljes értékéből mindössze 2 százalék az önrész, ami a város költségvetését terheli.

A város polgármestere megkeresésünkre elmondta, rég dédelgetett álmuk, hogy a kórházukat modernizálhassák, és annak szolgáltatásait bővítsék. „Ezt megvalósítani saját forrásból szinte lehetetlen, de a Regionális Operatív Programnak köszönhetően lehetőségünk nyílt pályázni, így

2022 őszére, reményeink szerint elkészülhet a modern intézmény.

A jelenlegi kórház épülete több helyen is felújításra szorul, néhány orvosi eszköz elévült, vagy teljesen hiányzik. Ezt fogjuk a pályázatból pótolni. Nagy segítséget jelent majd ez a helybélieknek és a környékbelieknek is, különösen az időseknek és a kisgyermekes családoknak” – magyarázta a beruházás fontosságát a polgármester.

Nem hiába derűlátó a menedzser

Érdeklődésünkre Kánya Botond, a városi kórház menedzsere elmondta, a kórházhoz tartozó, külön épületben levő járóbeteg-rendelőben jelenleg radiológia, belgyógyászat és kissebészet működik.

„Nagy öröm számunkra, hogy sikerült ezt az uniós pályázatot megnyernünk, s ezáltal nemcsak a teljes épület lesz korszerű és bővül ki, hanem az eszközök is a legmodernebbek lesznek. Példaként említem, hogy a radiológián most is van röntgengép és használják is, de a pályázatnak köszönhetően egy 1,6 millió lejes digitális gép beszerzésére lesz lehetőségünk, ami a legkorszerűbb jelenleg. Az is jó hír, hogy

olyan laboratóriumunk lesz, amelyben sokféle vizsgálatot el tudunk majd végezni, így a helybéliek és környékbeliek nem kell több órát eltöltsenek azzal, hogy beutazzanak Marosvásárhelyre.

Az épület bővítésének köszönhetően új járóbeteg-rendelők megnyitására is lehetőségünk adódik, szóba került a diabetológia vagy a pszichiátriai szakrendelés, de végső döntés erről még nem született. Mindenképp figyelembe vesszük az igényeket és azt, hogy milyen szakorvosokat tudunk idevonzani” – sorolta derűlátóan a kórház menedzsere.

A beruházásról



A beruházás során a tetőszerkezetet felújítják, ugyanakkor egy emeletet is építenek. A tervek szerint az alsó szinten élelmiszerraktárak, konyha, öltözők és kazánház lesz, a földszinten várótermek, röntgen, orvosi laboratórium, orvosi rendelők, míg az emeleten szintén orvosi rendelők, öltözők, leletek feldolgozására alkalmas laboratóriumok kapnak helyet. Az új járóbeteg részleg az erdőszentgyörgyi és a vonzáskörzetében levő hét község lakóit, körülbelül 30 ezer embert fog ellátni. Jó és fontos hír az is, hogy az építési munkálatok alatt nem zár be a kórház, hanem időszakosan átköltöztetik a szakrendelőket az intézmény más pontjaira, ahol épp nem zajlanak munkálatok.