Bővül a csíkszeredai kórház, rendezési terv készül

Jelentős építkezésekre készülnek a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháznál, amelynek új részlegei létesülnek a Nagy Laji-dombján. Ennek érdekében övezeti rendezési tervet készít a Hargita megyei önkormányzat, amelyről áprilisban közvitát is tartanak.

A dombtetőn épült kórház újabb épületetekkel egészül ki a tervek szerint, ugyanakkor egy másik, a megközelítését biztosító útszakaszt is kialakítanak, déli irányból. Az építkezések előtt övezeti rendezési tervet (PUZ) készíttet a Hargita megyei önkormányzat, amelynek dokumentációja megtekinthető a városháza honlapján , ugyanakkor április 11-én 16 órától a csíkszeredai városháza Mihail Sadoveanu utcai ügyfélközpontjában lakossági fórumot is tartanak erről.

Ezek az ingatlanok a kórház megközelítését déli oldalról biztosító új útról is elérhetők lesznek. A jelenlegi kórházi főépület északi irányban bővül – a sürgősségi betegellátó osztály felülete lesz jóval nagyobb – ugyanakkor egy másik, négyemeletes épület is elkészül majd a keleti oldalon, és egy kápolnát is kialakítanak

Az övezeti rendezési tervvel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat az urban@szereda.ro e-mail címre vagy postán, a főépítészi igazgatóság címére (Csíkszereda, Mihail Sadoveanu utca 4. szám, 2. emelet) várják, április 8-ig.