Bővíteniük kell a menüt az éttermeknek: a kalóriák nem csak a tányérra, hanem az étlapra is fel kell kerüljenek

A felhasznált összetevők mellett az adalékanyagok listáját és az ételek tápértékére vonatkozó információkat is kötelesek lesznek feltűntetni az étlapon az éttermek jövő hónaptól. Az új fogyasztóvédelmi szabályozásnak valószínűleg örülni fognak az egészségtudatosan táplálkozók, az éttermek működtetői viszont nem, ugyanis élelmiszerlaborba kell küldjék a teljes menüsort, hogy hozzájussanak a szükséges adatokhoz.

Új szabályozást vezet be jövő hónaptól a fogyasztóvédelmi hatóság, amely az európai normákhoz igazítja a készételekre vonatkozó romániai előírást. A rendelet értelmében december 20-tól minden étterem, étkezde, büfé, cukrászda, kávézó, azaz minden olyan gazdasági egység, ahol ételt szolgálnak fel, kötelezően fel kell tüntesse étlapján az ételek összetevői mellett az azokban jelen lévő adalékanyagokat és a készítmény tápértékét.

„Részben már eddig is érvényben volt ez az előírás, az élelmiszertermékek címkéjén például fel kellett tüntetni a kalóriatartalmat, de decembertől az éttermekben is ki kell ez írják. Minden 20 grammot meghaladó összetevőt, és az adalékanyagokat is fel kell tüntessék. A szabályozás azt mondja, hogy ezeket az információkat közvetlenül az értékesítés helyén kell megjelentetni, tehát házhoz rendelés esetén a honlapon, és a fogyasztó a rendelés lezárása előtt meg kell kapja ezeket az információkat” – tájékoztatta lapunkat Laurențiu Moldovan, a fogyasztóvédelmi felügyelőség Hargita megyei kirendeltségének a vezetője.