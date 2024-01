Bőven akadnak kérdések Háromszéken az Európai Unióval kapcsolatban

Kisebbségvédelemről, szélsőségekről, agrárpolitikáról is szó esett a csütörtök esti kibeszélőn, amelyen Vincze Loránt európai parlamenti képviselőhöz intézhetett kérdéseket a sepsiszentgyörgyi közönség. A nyílt beszélgetésen a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyre növekvő népszerűségét, valamint a közelgő választások tétjeit és veszélyeit is érintették.

Ugyanígy aggasztó lehet a romániai magyar kisebbség tekintetében a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyre növekvő térnyerése is. A képviselő emlékeztetett, hogy már most is van a szélsőségesen nacionalista pártot támogató tag az Európai Parlamentben (EP), Cristian Terheș ugyanis először szociáldemokrata színekben került be a parlamentbe és miután onnan kilépett, a konzervatív frakcióban egyengeti az AUR útját.